Coupa улучшит аналитику своей платформы покупкой Llamasoft за 1,5 млрд долл.

3 ноября 2020 г., 16:25

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О приобретении аналитической фирмы Llamasoft примерно за 1,5 миллиарда долларов вчера объявила Coupa Software, специализирующаяся на продаже бизнесу программной платформы для управления расходами.

Llamasoft, головной офис которой находится в Энн-Арбор (штат Мичиган), выпускает базирующееся на искусственном интеллекте (ИИ) аналитическое ПО, предназначенное для оптимизации цепочек поставок предприятий. Это ПО даёт возможность экспериментировать с создаваемой им виртуальной моделью цепочек поставок, например, пробовать разные пути доставки покупок потребителям или тестировать устойчивость поставщиков к резкому росту заказов.

Услугами Llamasoft пользуется несколько сотен предприятий, в том числе крупные корпорации, такие как Boeing, Danone, Home Depot и Nestlé.

Новое поглощение преследует стратегические цели бизнеса Coupa: оно позволит компании расширить раздел аналитики цепочек поставок в своей платформе контроля расходов. Анализируя проходящие через эту платформу транзакции с поставщиками, компания сможет давать корпорациям рекомендации по улучшению их деловых операций.

Кроме того, слияние открывает новые возможности интеграции продуктов Coupa и Llamasoft. К примеру, Coupa сможет наделить свою платформу способностью к логическим выводам, свойственной программному обеспечению Llamasoft. Благодаря этому, можно будет составлять рейтинг надёжности поставщиков, помогая аналитикам принимать более обоснованные решения по планированию цепочки поставок.

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