Объем мирового рынка цифровых медиа превысил 145 млрд долл.

3 ноября 2020 г., 17:05

Согласно оценкам Strategy Analytics, Google продолжает оставаться крупнейшей цифровой медиа-компанией мира. Впрочем, ее позиции во втором квартале заметно ослабли.

По итогам периода с апреля по июнь общая выручка лидера снизилась на 7,0%, до 38,3 млрд долл. Как результат, за квартал подконтрольная доля рынка сократилась с 29,0 до 26,3% и оказалась худшей за последние шесть лет. Среди главных причин спада — резкое снижение в период пандемии доходов от рекламы на путешествия и досуг.

На фоне частичного восстановления экономики после первоначального влияния фактора COVID-19, общий объем выручки мирового рынка цифровых медиа за период с апреля по июнь вырос в квартальном сравнении на 2,8%, до 145,7 млрд долл. В годовом рассмотрении достигнутый результат оказался почти на 12% лучше.

Наиболее динамично (+12,9 «QoQ») развивался сегмент онлайновых игр. Выручка от предоставления услуг онлайнового видео выросла на 2,8%, тогда как сегмент цифровой музыки просел на 11,4%.

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