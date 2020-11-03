Insta360 One X2 — водонепроницаемая 360-градусная камера

3 ноября 2020 г., 15:55

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Компания Fly Technology, эксклюзивный импортер Insta360 в Украине, анонсировала поставки в нашу страну новой 360-градусной камеры Insta360 One X2.

Insta360 One X2 — карманная водонепроницаемая двухобъективная камера, записывающая оптически стабилизированное 5,7К-видео с углом обзора 360°. Новинка поддерживает четыре режима съемки: 360, Steady Cam, InstaPano и MultiView.

Сферическое видео 360° с разрешением до 5,7К (5760×2880) не требует выбора объекта во время съемки — лучший ракурс можно задать потом, на этапе редактирования, либо призвать на помощь искусственный интеллект. В режиме Steady Cam работает один объектив, а все ресурсы Insta360 One X2 нацелены на съемку обычной, «плоской», но суперплавной сверхширокоугольной картинки. InstaPano — новый фотографический режим, позволяющий получить панораму одним простым нажатием кнопки. MultiView получает два фрагмента, снятые синхронно, но в противоположных направлениях и с разными углами зрения. Это решение для видеоблогеров, тем более, что алгоритмы будут определять лицо и удерживать его в кадре.

Отмечается, что алгоритмы FlowState делают картинку невероятно плавной. Они автоматически определяют линию горизонта и выравнивают ее. Insta360 One X2 не нуждается в дополнительном стабилизаторе.

Достаточно выбрать объект внимания на экране или подать голосовую команду. Приложение или программа Studio для ПК благодаря алгоритмам Deep Track удержат его в центре кадра, причем не важно, человек это, животное или другой движущийся объект.

Прелесть панорамной съемки 360° в том, что не нужно удерживать объект интереса в кадре, но что именно увидят зрители? Выбрать подходящий ракурс можно самостоятельно, а можно прислушаться к рекомендациям искусственного интеллекта. Алгоритм Auto Frame пытается определить наиболее интересные объекты в видео и сделать их центром внимания.

Функция создания гиперлапсов TimeShift вернулась в One X2 в усовершенствованном виде, она работает как со сферическим 360° видео, так и с обычным, Steady Cam. Скорость воспроизведения регулируется. Поле зрения можно выбрать самостоятельно или делегировать эту задачу искусственному интеллекту.

Функция Freeze Frame замедлит фрагмент видео вплоть до стоп-кадра и изменит поле зрения чтобы событие выглядело действительно захватывающе.

У Insta360 One X2 натуральная картинка с широким динамическим диапазоном. Функция PureShot при съемках в условиях слабой освещенности расширяет динамический диапазон, минимизирует шумы и сохраняет детализацию.

Для съемки под водой AquaVision так настраивает баланс белого, будто съемка происходила на суше, в полдень. И никакие фильтры или ухищрения при постобработке не требуются.

Хотя Insta360 One X2 унаследовала компактность корпуса и основные элементы конструкции у своей предшественницы, One X, но это существенный шаг вперед.

Новый аккумулятор повышенной до 1630 мАч емкости обеспечивает до 80 минут записи. Отснятый материал можно просматривать на круглом ЖК-экране.

Защита корпуса по стандарту IPX8 позволяет снимать под водой на глубине до 10 метров без дополнительных аксессуаров, а использование фирменного подводного бокса дает возможность погружаться на глубину до 45 метров, причем сам бокс остается невидимым на изображении.

У камеры четыре микрофона, и они способны записать либо стерео-дорожку с активным шумоподавлением для съемок на ветру, либо окружающее звучание для создания максимального эффекта присутствия.

Insta360 One X2 воспринимает голосовые команды, что позволяет управлять камерой даже не касаясь ее руками. Она также поддерживает беспроводную гарнитуру AirPods, чьи микрофоны используются либо для записи звука, либо для управления камерой.

В режиме Веб-камеры Insta360 One X2 дает две широкоугольные картинки в Zoom и аналогичных платформах телеконференций. Она также позволяет вести прямую трансляцию сферического видео в Facebook или Youtube, а также на другие 360°-каналы.

Insta360 One X2 доступна для предзаказа по цене 15640 грн в партнерской сети магазинов Fly Technology.

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