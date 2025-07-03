Надлегкий ноутбук AcerSwift Edge 14 AI - перший у світі з покриттям Corning Gorilla Matte Pro

3 июля 2025 г., 16:25

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Новий ноутбук Acer Swift Edge 14 AI, що підтримує понад 300 AI-додатків та функцій, націлено на керівників, підприємців, мобільних професіоналів і творців контенту, які багато подорожують і потребують продуктивного пристрою, що здатний посилити творче натхнення й прискорити повсякденні справи або ж часто повторювані завдання.



Новітній Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) створений на базі процесорів Intel Core Ultra серії 200V включно до Core Ultra 9 288V, що забезпечують виняткову швидкодію, а нейронний процесор AI Boost гарантує потужність 48 TOPS для функціонування AI-програм для обробки зображень, інтерпретації тексту чи зниження рівня шуму під час спілкування онлайн. Ноутбук обладнаний вбудованим графічним процесором Intel Arc, що покращує якість зображення та суттєво прискорює роботу генеративного AI. На борту до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач SSD з інтерфейсом NVMe PCIe Gen 4 місткістю до 1 ТБ. Виважений набір сучасних й продуктивних компонентів гарантує високу швидкодію за різноманітних сценаріїв використання. Вичерпний набір комунікаційних можливостей у складі Wi-Fi 7 (Gig+), Bluetooth 5.4 з LE Audio, двох Thunderbolt 4 USB Type-C та двох USB Type-А портів створює комфорт під час роботи онлайн, передавання файлів та під’єднання різноманітної периферії. На додачу, масив з трьох чутливих мікрофонів та інфрачервона вебкамера Full HD з підтримкою розширеного колірного діапазону (HDR) створюють кращий досвід спілкування онлайн.



Елегантний корпус перлинно-білого кольору та вага 0,99 кг підкреслюють преміальні можливості Acer Swift Edge 14 AI. Ультратонкий (9,3-16,6 мм) корпус виготовлено з магнієво-алюмінієвого сплаву, що забезпечує більшу міцність й довговічність порівняно зі звичайними алюмінієвими шасі. Оновлений дизайн вирізняється ефектним візерунком зі стрімкими подвійними стрілками, що надає Swift Edge 14 AI сучасного вигляду. Екран з надтонкими рамками відхиляється на 180 градусів, додає зручності під час користування. Клавіатура soft-touch з підсвічуванням та унікальним ультрафіолетовим покриттям, що має приємну на дотик оксамитову поверхню та більшу стійкість до зносу й забруднень порівняно зі звичайними аналогами. Клавіша ввімкнення суміщена зі сканером відбитків та має функцію світлової індикації. У поєднанні з безпековим чіпом Microsoft Pluton, що вбудований у процесор, сканер відбитків забезпечує надійний захист персональних файлів та даних. Окрема виділена клавіша AcerSense запускає однойменний додаток або може бути налаштована на виконання низки інших дій. Сенсорна панель прикрашена мереживним індикатором активності, що сигналізує про використання Copilot, роботу нейронного процесора та сяє під час ввімкнення пристрою. Swift Edge 14 AI відповідає вимогам військового стандарту MIL-STD 810H. Тож цей сучасний ноутбук здатен витримати тривалі подорожі, ділові зустрічі та багато іншого.



14-дюймовий сенсорний дисплей OLED із роздільною здатністю 3K й охопленням 100% колірного простору DCI-P3 дозволяє насолодитися візуальними ефектами кінематографічного рівня. Екран захищений скляною панеллю від краю до краю. Зазначено, Swift Edge 14 AI — це перший у світі ноутбук з інноваційним покриттям Corning Gorilla Matte Pro, котре, згідно з результатами випробувань, на 95% зменшує відблиски на екрані порівняно з альтернативними антивідблисковими скляними поверхнями. Тож зображення на екрані можна комфортно переглядати навіть надворі за надмірного сонячного освітлення. Підтримка VESA DisplayHDR True Black 600 підвищує контрастність, забезпечує кращу глибину зображення та насиченість кольорів.



Завдяки підтримці понад 300 програм AI та функцій, мобільний комп’ютер Swift Edge 14 AI є дієвим важелем, що спроможний вдосконалити творчі можливості та покращити продуктивність. Популярні засоби ОС Windows 11 як-от субтитри Live Captions, що засновані на синхронному AI-перекладі, креативні інструменти Cocreator та Windows Studio Effects або ж покращений пошук у Windows, отримали доповнення у вигляді низки новітніх функцій. Графічний редактор Paint підтримує генеративне заповнення, що дозволяє змінити початкове зображення за лічені хвилини. Функція Recall (ознайомча версія) локально систематизує та відстежує дії користувача, а також допоможе відтворити їх за запитом природною мовою. Наприклад: знайти фото з минулої відпустки чи файли, які були змінені декілька тижнів тому. Усі функції AI зосереджені у вкладці AI Experience Zone в застосунку Acer Sense. Також тут містяться AI-функції Acer PurifiedView 2.0 для поліпшення чіткості зображення вебкамери й Acer PurifiedVoice 2.0, що відповідає за оптимізацію звуку придушення фонового шуму під час спілкування онлайн.



Ціна Swift Edge 14 AI SFE14-51/T (NX.JG4EU.003) — від 76699 грн, а Swift Edge 14 AI SFE14-51/T (NX.JG4EU.005) — від 87999 грн.

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