BittWare, підрозділ Molex, анонсувала прискорювачі PCIe 5.0/CXL

12 августа 2022 г., 12:35

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Компанія BittWare, підрозділ Molex, представила нові карти розширення та серверні рішення на базі Intel Agilex FPGA, серед яких, в першу чергу, варто відзначити модель IA-860m, яка ​​оснащена 32 ГБ пам'яті HBM2e та підключається до інтерфейсу PCIe 5.0 x 16 з можливістю модернізації до CXL.



А моделі прискорювачів IA-440i та IA-640i базуються на FPGA серії Intel Agilex I, з підключенням за інтерфейсами 400G Ethernet та PCIe 5.0 (з опцією CXL). Ці новинки поповнили лінійку рішень, що існує, на базі чіпів Intel Agilex F, підкресливши її націленість на сегмент високопродуктивних обчислень, систем зберігання і мережевих додатків, що швидко зростає.



«BittWare рада можливості застосовувати передові технології Intel для вирішення все складніших проблем із додатками швидко та з мінімальним ризиком, – сказав Крейг Петрі, віцепрезидент з продажу та маркетингу BittWare. "Наша давня співпраця з Intel, досвід роботи з новітніми інструментами розробки, включаючи OneAPI, а також відповідність глобальному ланцюжку постачання Molex та виробничим можливостям дозволяють BittWare скоротити час розробки на 12-18 місяців, забезпечуючи при цьому плавний перехід від концептів до масового розгортання продукту".



Компанія BittWare є учасницею програми раннього доступу Intel Agilex M-Series, що прискорює випуск рішень на базі FPGA із використанням останніх технологічних досягнень Intel. З цією метою команда інженерів BittWare використовує вбудовані стеки DRAM HBM2e (High-Bandwidth Memory), вбудовану SRAM та підтримку зовнішньої синхронної пам'яті DRAM (SDRAM) наступного покоління, включаючи DDR5.



"Ми раді об'єднатися з BittWare для масштабування рішень на базі FPGA Intel, одночасно стимулюючи розвиток наших нових FPGA Intel Agilex серії M", - сказав Діпалі Трехан, віцепрезидент та генеральний менеджер Programmable Solutions корпорації Intel. «Протягом багатьох років BittWare відігравала ключову роль у підтримці нашого флагманського продукту Intel Agilex, а також використовувала набір інструментів Intel OneAPI, щоб прискорити розробку та постачання рішень, які дозволяють нашим клієнтам досягати високих рівнів продуктивності та енергоефективності на кінцевих пристроях та додатках».



Перші зразки прискорювачів BittWare IA-440i та IA-640i мають з'явитися у четвертому кварталі 2022 р., а випуск серійних партій намічено на перший квартал 2023 р. Пристрої раннього доступу прискорювачів IA-860m заплановані на другий квартал 2023 р., а їх серійний випуск очікується у другому кварталі 2024 року. Всі три продукти будуть доступні через канали дистрибуції.

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