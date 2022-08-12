Прибуток Huawei у першому півріччі впав на 52%

12 августа 2022 г., 13:45

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Компанія Huawei Technologies повідомила, що її чистий прибуток за перше півріччя скоротився більш ніж вдвічі через те, що економічна ситуація зменшила попит з боку клієнтів. Як повідомляє Reuters, все це посилило проблеми, спричинені технологічними обмеженнями, які наклали США на китайського виробника.



Виручка Huawei впала на 5,9% у річному обчисленні за цей період до 301,6 мільярда юанів (44,73 млрд дол.), причому протягом січня-березня відбулося різкіше зниження.



«У той час, як наш бізнес із виробництва пристроїв зазнав серйозного впливу, напрямок з випуску ІКТ-інфраструктури стабільне зростав», - наголосив Кен Ху (Ken Hu), змінний голова правління Huawei.



Рентабельність прибутку китайської технологічної компанії скоротилася до 5%, а чистий прибуток склав 15,08 млрд юанів, згідно з підрахунками Reuters, у порівнянні з 31,39 млрд юанів у першій половині 2021 року.



Слабка економіка, перебої в роботі, повʼязані з локдаунами COVID-19 і проблеми з ланцюгом поставок завдають шкоди бізнесу компанії, яка виробляє смартфони та ноутбуки, заявив представник компанії. Дохід від цього бізнесу впав більш ніж на чверть до 101,3 мільярда юанів. Але зростання відбулося як у операторському, так і в корпоративному бізнесі компанії.



Huawei також збільшила інвестиції в нові технології та бізнес, що вплинуло на прибуток.



За даними Counterpoint Research минулого місяця, продажі смартфонів на китайському ринку у другому кварталі впали на 14,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а обсяги досягли мінімуму за десятиліття.



Нагадаємо, у 2019 році Сполучені Штати включили Huawei до чорного списку по експорту, який заборонив їй доступ до критично важливих технологій американського походження, що погіршило здатність компанії розробляти чіпи та отримувати компоненти від зовнішніх постачальників. Ця заборона майже зруйнувала колись активно зростаючий смартфонний бізнес компанії.

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