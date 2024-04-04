TrendForce: напівпровідникові виробництва на Тайвані зазнали мінімальних початкових ушкоджень

4 апреля 2024 г., 9:35

0

Tweet

Після землетрусу з магнітудою 7,2 бала біля східного узбережжя Тайваню, що стався 3 квітня о 7:58 ранку, TrendForce дослідила збитки та робочий стан різних виробників. Виробництво оперативної пам’яті, розташоване в основному в північній і центральній частинах Тайваню, і напівпровідникова промисловість, поширена в північних, центральних і південних регіонах Тайваню, схоже, зазнали мінімальних початкових ушкоджень.

Найсильніші підземні поштовхи, що відчувалися в північному районі Лінкоу, коливалися від 4 до 5 балів, в інших регіонах поштовхи були приблизно на рівні 4 балів. Виробники почали послідовні зупинки для проведення перевірок. Попри триваючі перевірки, про значні пошкодження обладнання поки що не повідомлялося.

У TrendForce підкреслюють, що наразі вони оцінюють пошкодження фрагментів виробничої лінії. Вони вважають, що виробники зможуть відновити свої виробничі потужності, нарощуючи обсяги виробництва, оскільки повідомлень про значні катастрофи не надходило. Крім того, у світлі підвищеної уваги до поставок компонентів штучного інтелекту, відзначається, що лінії в науковому парку TSMC на півдні Тайваню, які використовуються для випуску чипів NVIDIA по 4 нм, обійшлися без евакуації персоналу. Однак необхідність перевірки обладнання вимагала деяких тимчасових зупинок. TrendForce прогнозує, що ці операції можуть бути швидко відновлені з мінімальним впливом на постачання.

Компанія Micron, чиї потужності з виробництва DRAM в основному розташовані на Тайвані, призупинила «ціноутворення» на продукцію з переоцінкою втрат після катастрофи. Крім того, Samsung та SK hynix також призупинили формування цін, хоча жоден з постачальників не має виробництва DRAM на Тайвані, вирішивши вичікувати та спостерігати за розвитком ситуації.

Незважаючи на землетрус, спотовий ринок DRAM та NAND Flash пам’яті демонстрував ознаки слабкого попиту протягом декількох тижнів. Тому, попри те, що Micron та Nanya зупинили виробництво, достатня пропозиція запобігла значним коливанням цін. Загальне зростання цін було мінімальним, а купівельний ентузіазм залишався низьким.

TrendForce робить висновок, що хоча в короткостроковій перспективі можливе незначне зростання спотових цін на DRAM, продовження цієї тенденції є невизначеним через постійний слабкий попит. Також зазначається, що постачальники DRAM і заводи-виробники модулів тимчасово припинили формування цін, що відображає обережний підхід після землетрусу.

Однак TrendForce очікує, що вплив землетрусу на тайванську індустрію дисплейних панелей призведе до зростання цін.

Безперервні підземні поштовхи призвели до зупинки більшості обладнання в компаніях AU Optronics та Innolux. Згідно з даними TrendForce, всі заводи з виробництва панелей в AU Optronics призупинили роботу для проведення перевірок і ремонтів, і зараз тривають відновлювальні роботи. Що стосується Innolux, то більшість заводів компанії зазнали помітного впливу землетрусу з точки зору роботи обладнання. Виняток становить Fab6, де обладнання постраждало незначно.

Через різні умови на окремих фабриках, за оцінками TrendForce, ця подія вплине щонайменше на 1-2 дні виробництва. Якщо припустити, що вплив землетрусу триватиме два дні, то прогнозується, що постраждає 1,2% від загального обсягу виробництва (виміряного в перерахунку на площу). Крім того, оскільки багато, якщо не більшість, панельних заводів зазнали перебоїв у роботі, очікується, що всі сегменти виробництва дисплеїв певною мірою зазнають скорочення обсягів виробництва.

Враховуючи поточний високий попит на телевізійні панелі, TrendForce прогнозує, що загальний рівень завантаження виробничих потужностей AU Optronics та Innolux у квітні зросте до 85% та 83% відповідно. Однак через нещодавній землетрус існує ймовірність подальшого перегляду показників у бік зменшення.

Враховуючи ситуацію з постачанням у різних сегментах застосування, заводи, які переважно виробляють телевізійні панелі, вже працюють майже на повну потужність. Тому очікується, що землетрус вплине на поставки деяких моделей таких панелей. Раніше прогнозувалося, що ціни на телевізійні панелі продовжать зростати до квітня. Однак попит на малі та середні телевізійні панелі почав слабшати. Однак, аналітики вважають, що вплив тайванських виробників панелей на ціни на телевізійні панелі помітно зменшився. Якщо місцеві заводи не будуть змушені призупинити роботу більш ніж на тиждень, вплив землетрусу на ціни на телевізійні панелі, як очікується, буде обмеженим.

Що стосується ринку ІТ-панелей, то останнім часом спостерігається зростання попиту на компоненти для моніторів. Однак, оскільки деякі заводи мають надлишкові виробничі потужності, поки що невідомо, чи вдасться задовольнити цей попит, коли заводи повернуться до нормального виробництва після землетрусу. Ціни на моніторні панелі також нещодавно продемонстрували значне зростання.

Стосовно панелей для ноутбуків, то попит на них на цей час залишається досить слабким, і виробники панелей мають достатні запаси, щоб впоратися з цією ситуацією. Тому очікується, що вплив землетрусу на відвантаження NB-панелей буде досить незначним. З іншого боку, очікується, що попит на такі панелі поступово зростатиме протягом другого кварталу. Для виробників панелей, які прагнуть підвищити ціни, можливість домогтися підвищення цін на NB-панелі, використовуючи вплив землетрусу на загальну виробничу потужність, буде основним пунктом спостереження протягом наступних одного-двох місяців.

Reuters своєю чергою повідомляє, посилаючись на Isaiah Research, що виробники мікросхем, чиї заводи в Сінчу, Тайнані та Тайчуні зазнали різного ступеня руйнувань, можливо, доведеться затримати деякі поставки та збільшити обсяги виробництва пластин, щоб компенсувати це. «Пом’якшення наслідків землетрусу вимагає ретельних заходів і часу для відновлення виробництва і підтримки стандартів якості, що створює додаткові наслідки і перешкоди», - зазначили у Isaiah Research.

За словами експертів, операції TSMC в Тайнані з використанням техпроцесів 4/5 нм та 3 нм, були тимчасово призупинені. Крім того, обладнання для літографії в ультрафіолетовому діапазоні (EUV), яке має вирішальне значення для цих передових вузлів, було зупинене на майданчику на період від 8 до 15 годин.

Аналітики Barclays заявили, що деякі високотехнологічні напівпровідникові фабрики повинні працювати безперебійно 24/7 у вакуумі протягом декількох тижнів, і зупинки порушать цей процес, що призведе до зростання цін в секторі. За їх словами, це може спричинити «короткочасну затримку» у виробництві електроніки в таких країнах, як Японія, Корея, Китай та В’єтнам.

Однак у звіті Barclays зазначається, що нижчий рівень запасів серед споживачів може дозволити тайванським і корейським виробникам мікросхем підвищити ціни.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365