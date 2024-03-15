Apple без зайвого галасу придбала стартап DarwinAI

15 марта 2024 г., 17:25

0

Tweet

Як повідомляє Bloomberg, компанія Apple придбала стартап DarwinAI. Джерела агенції уточнили, що угода була укладена на початку цього року, але не вказали суму угоди.

Стартап DarwinAI був заснований у 2017 році чотирма дослідниками з Університету Ватерлоо. Компанія залучила понад 15 мільйонів доларів від Honeywell, Канадського банку розвитку бізнесу та інших інвесторів. DarwinAI використав отриманий капітал для розробки платформи машинного навчання для пошуку апаратних проблем на друкованих платах.

Платформа DarwinAI може автоматизувати візуальний контроль для детектування дефектів в зібраних платах, що зменшує кількість ручної роботи, пов'язаної із забезпеченням якості продукції.

Вирогідно Apple планує зробити платформу DarwinAI доступною для своїх партнерів контрактних виробників.

За даними Bloomberg, DarwinAI також зосередилася у своїх розробках на тому, щоб зробити "системи штучного інтелекту меншими і швидшими". Досвід компанії в цій галузі також може виявитися цінним для Apple, яка, як повідомляється, готується до запуску низки нових генеративних функцій штучного інтелекту. Очікується, що нові розробки компанії будуть анонсовані вже в червні на конференції для розробників WWDC.

З початку 2017 року Apple купила 21 стартап у сфері АІ.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365