Apple презентувала чип M4 Pro у новому Mac Mini

30 октября 2024 г., 11:45

0

Tweet

Apple повністю оновила системи Mac Mini і серед іншого презентувала версію на новому чипі M4 Pro.

M4 Pro побудований на 3-нанометровому техпроцесі TSMC другого покоління. Чип оснащений 14-ядерним процесором, включаючи 10 продуктивних ядер і чотири ефективних. Графічний процесор має 20 ядер, а нейронний движок - 16. Нагадаємо, базова модель M4 має 10-ядерний CPU (чотири P і шість E), 10-ядерний GPU і 16-ядерний нейронний движок.

Apple стверджує, що цей процесор перемагає в однопотокових тестах продуктивності. Графічний процесор, у свою чергу, подвоює швидкість системи трасування променів.

Щодо вдосконаленого Neural Engine, то за оцінками Apple, він працює вдвічі швидше, ніж попереднє покоління.

Також слід відзначити, що новий чип з підтримкою Thunderbolt 5, який більш ніж удвічі збільшує швидкість передачі даних порівняно з попередником - зі 120 ГБ/с до 273 ГБ/с.

Тепер повернемося до нового Mini. Він має розміри 5 x 5 дюймів, майже як у Apple TV 4K з 3,66 x 3,66.

Як заявляє виробник Mac mini на базі M4 забезпечує до 1,8 разів вищу продуктивність центрального процесора та у 2,2 раза вищу продуктивність графічного процесора порівняно з моделлю M1.

M4 Mac mini може підтримувати до двох дисплеїв 6K, а з M4 Pro система може підтримувати до трьох дисплеїв 6K з 60 Гц. Мінімальне оснащення ОЗУ тепер у M4 Mini - 16 ГБ, а у конфігурації з M4 Pro - 24 ГБ. Максимально можна розширювати зі старшим чипом до 64 ГБ.

Новий Mac mini має 5 USB-C з Thunderbolt, аудіороз'єм, HDMI і Ethernet. Модель з Apple M4 Pro підтримує Thunderbolt 5.



Нові пристрої можна замовити вже з 8 листопада. M4 Mini буде продаватися по ціні від 599 доларів, а версія M4 Pro - від 1399 доларів.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора