Європейський інвестиційний банк надасть Україні 52 млн євро на створення системи екстреної допомоги «112»

30 октября 2024 г., 10:25

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Міністерство фінансів України повідомило, що з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) підписано заяву про наміри надання грантового фінансування у сумі 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні. Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.

Проект має на меті об'єднання служби швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони та аварійної газової служби країни в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації, покликану забезпечити швидке надання допомоги громадянам. Ініціатива передбачає створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, що дозволить привести українські служби екстреної допомоги у відповідність до європейських стандартів.

Зазначається, що обсяг портфеля спільних з ЄІБ проектів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро. З початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах - близько 2 млрд євро.

Нещодавно ЄІБ оголосив, що має намір інвестувати до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах. Зазначені кошти сприятимуть відновленню та модернізації енергетичної інфраструктури України, адаптуючи її до європейських стандартів і прискорюючи інтеграцію країни до ЄС.

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