Anthropic подає конфіденційну заявку на IPO на тлі вибухового зростання доходів

2 июня 2026 г., 17:25

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Компанія Anthropic офіційно оголосила про подачу конфіденційної заявки на проведення первинного публічного розміщення акцій IPO.





Компанія не розкрила детальних подробиць лістингу у короткому повідомленні, проте на ринку очікують, що продаж акцій відбудеться вже цього року. Ринкова капіталізація розробника AI за підсумками розміщення має перевищити 965 млрд дол., відповідно до оцінки, яку стартап отримав під час останнього раунду фінансування.





Оголошення збіглося з повідомленнями про те, що Anthropic закрила свій перший прибутковий квартал, оскільки її річний темп доходу run-rate перевищив 47 млрд дол., що еквівалентно 11,75 млрд дол. на квартал при необхідному для беззбитковості мінімумі в 10,9 млрд дол.





Головним драйвером такого стрімкого фінансового зростання став інструмент Claude Code, оптимізований для програмування, річна виручка якого перевищила 2,5 млрд дол. менш ніж за рік після релізу. Додатковий інтерес інвесторів підігріває запланований на найближчі тижні випуск моделей класу Mythos. Попередня версія Claude Mythos Preview вже продемонструвала здатність знаходити критичні вразливості у кожній великій операційній системі та браузері, що робить її вкрай привабливою для корпоративного сектору. Загалом кількість великих клієнтів Anthropic, які витрачають на її сервіси понад 1 млн дол. на рік, у лютому вже перевищила 500 організацій.





Вихід на біржу дозволить забезпечити ліквідність для інституційних інвесторів, які лише з початку року вклали в Anthropic понад 90 млрд дол., а також допоможе профінансувати колосальні інфраструктурні витрати компанії. Раніше стартап зобов'язався використати хмарні сервіси Amazon Web Services на суму понад 100 млрд дол. протягом десяти років, а також домовився про купівлю гігаватних обчислювальних потужностей у Broadcom та Google. Крім того, оприлюднені документи іншого інфраструктурного партнера, компанії SpaceX, засвідчили, що Anthropic погодилася платити їй 1,25 млрд дол. щомісяця до 2029 року за доступ до суперкомп'ютерів AI. На тлі цих подій головний конкурент в особі OpenAI також готується до лістингу до кінця року, розраховуючи залучити 60 млрд дол. при оцінці в 1 трлн дол., хоча її керівник Сем Альтман (Sam Altman) лаконічно зазначив, що розробник ChatGPT вийде на публічний ринок тоді, коли вважатиме це доцільним.





Подача заявки на IPO з боку Anthropic є початком фінального етапу боротьби за домінування на ринку генеративного AI, де компанія намагається конвертувати свою технологічну перевагу в Claude Code у ринкову капіталізацію до того, як ринок охолоне. Досягнення прибутковості за підсумками кварталу є критично важливим сигналом для консервативних біржових інвесторів. Це доводить, що бізнес-модель великих мовних моделей може бути самоокупною, попри астрономічні витрати на закупівлю обчислювальних потужностей та оренду суперкомп'ютерів.





Водночас бізнес-модель Anthropic несе серйозні довгострокові ризики через надзвичайну капіталомісткість. Зобов'язання сплачувати 1,25 млрд дол. щомісяця компанії SpaceX, яка паралельно розвиває власні конкуруючі моделі, створює небезпечну залежність від прямих суперників. Тим не менш, фокус Anthropic на кібербезпеці за допомогою моделей класу Mythos та залучення понад 500 мільйонних корпоративних клієнтів створюють стійкий B2B фундамент. Це дозволить компанії впевнено конкурувати з OpenAI під час прийдешнього подвійного IPO, яке назавжди змінить ландшафт світового технологічного сектору.

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