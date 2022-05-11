Анонсовано перший виробничий випуск Red Hat Enterprise Linux 9

11 мая 2022 г., 14:05

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Red Hat на конференції Red Hat Summit у Бостоні підоготувала широкий набор повідомлень, які базуються на дев’ятій версії її флагманської операційної системи Red Hat Enterprise Linux.



Як повідомляється, Red Hat Enterprise Linux 9 є першим виробничим випуском, створеним на CentOS Stream, на якому попередньо тестуються функції перед включенням в RHEL. CentOS Stream є заміною операційної системи Community Enterprise Linux, яку Red Hat придбав у 2014 році та потім припинив випуск у 2020 р.



RHEL 9 буде доступний на основних ринках хмарних провайдерів і включає нові функції керування, які задовольняють зростаючу потребу в інтелекту на пристроях на межі мережі. Підкреслюється, що ці функції допомагають клієнтам безпечно керувати та масштабувати RHEL на розподілених пристроях за допомогою єдиного інтерфейсу та виявляти невдалі оновлення контейнерів програмного забезпечення з автоматичним відкатом до останньої хорошої конфігурації.



Додано спрощений інсталятор для розгортання периферійних систем із більшою безпекою в будь-якому місці. Підтримка попереднього перегляду технології для FIDO Device Onboarding скорочує час розгортання за рахунок криптографічної перевірки систем і створення безпечного каналу для конфігурації та підключення до платформи керування. Існує також підтримка режиму кіоску Gnome, який забезпечує легке графічне середовище робочого столу для використання однієї програми, наприклад платіжних терміналів.



Покращення Red Hat OpenShift Platform Plus допомагають спростити розгортання периферійних пристроїв за допомогою набору більш узгоджених можливостей, які підкреслюються наданням без дотику для Red Hat OpenShift 4.10. Виробники оригінального обладнання можуть попередньо завантажити переміщуваний кластер Red Hat OpenShift на своє бажане обладнання та надати його своїм клієнтам у вигляді попередньо встановленого кластера OpenShift для таких цілей, як налаштування мереж радіодоступу.



Платформа автоматизації Ansible від Red Hat бере на себе розширений набір системних ролей у RHEL 9, щоб забезпечити автоматизований робочий процес для створення конкретних конфігурацій. Нові ролі включають Postfix, кластери високої доступності, брандмауер, Microsoft SQL Server та веб-консоль.



Виправлення ядра в реальному часі тепер підтримується з веб-консолі Linux, що дозволяє застосовувати оновлення до великих розподілених систем без необхідності використання інструментів командного рядка. RHEL 9 також побудовано з колекцією компіляторів GNU 11 і останніми версіями компіляторів LLVM, Rust і Go.



Прагнучи спростити процес впровадження функцій безпеки в процесі створення, розгортання та запуску, Red Hat також представляє попередній перегляд шаблону безпеки ланцюга постачання програмного забезпечення, який надає повні стеки у вигляді коду та визначає, створює та перевіряє необхідне програмне забезпечення. конфігурації. Мета - об’єднати компоненти, необхідні для створення хмарних додатків із надійних компонентів.



Шаблон використовує безперервну інтеграцію/доставку або конвеєр CI/CD, яким керує оркестратор контейнерів Kubernetes через Red Hat OpenShift Pipelines і Red Hat OpenShift GitOps для контролю версій. Tekton Chains, яка є підсистемою безпеки конвеєра Kubernetes Tekton CI/CD, включає Sigstore, новий проект з відкритим кодом, який забезпечує автоматизований підхід до цифрового підпису та перевірки програмних компонентів для перевірки походження та автентичності.



Крім того, Red Hat Ansible Automation Platform 2.2 включає технічний попередній перегляд технології підписання вмісту Ansible, яка покращує безпеку ланцюга постачання програмного забезпечення, дозволяючи командам автоматизації перевіряти вміст автоматизації.



У сфері хмарних сервісів оголошення включають реєстр служби OpenShift, щоб допомогти командам розробників публікувати, відкривати та повторно використовувати інтерфейси програмного забезпечення.

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