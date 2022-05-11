росія відчайдушно намагається зламати супутниковий інтернет в Україні

11 мая 2022 г., 15:05

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Як повідомляє Reuters, стало відомо, що росія стояла за масовою кібератакою на супутникову мережу Інтернету, яка відключила десятки тисяч модемів на початку війни. Про це у вівторок повідомили США, Великобританія, Канада, Естонія та ЄС.



Цифровий напад на мережу KA-SAT Viasat наприкінці лютого відбувся саме тоді, коли російська бронетехніка проштовхнулася в Україну. Держсекретар США Ентоні Блінкен (Antony Blinken) заявив, що кібератака мала на меті «порушити зв'язок українського командування та контроль під час вторгнення, і ці дії мали поширення на інші європейські країни».



Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (Liz Truss) назвала злом супутникового Інтернету "навмисним і зловмисним", а Рада ЄС заявила, що він спричинив "невибіркові перебої в зв'язку" в Україні та кількох країнах-членах ЄС.



Відключення Viasat залишається найпомітнішою кібератакою, здійсненою з моменту вторгнення росії в Україну, частково тому, що злом мав негайні наслідки для користувачів супутникового Інтернету в Європі, а також через те, що пошкоджені модеми часто доводилося замінювати вручну.



«Після того, як ці модеми були виведені з ладу, їх не можливо було просто перезавантажити та підключили знову, щоб система запрацювала», - сказав Reuters директор з питань кібербезпеки Роб Джойс (Rob Joyce) у кулуарах конференції з кібербезпеки у вівторок. - «Вони були заблокованні, та довелося повернути їх на фабрику, щоб їх полагодити».



Точні наслідки злому на українському полі бою не були оприлюднені, але урядові контракти, які перевірило Reuters, показують, що KA-SAT забезпечував підключення до Інтернету для українських військових і поліціянтів.



Саботаж супутникового звʼзку спричинив "велику втрату зв'язку на самому початку війни", заявив у березні Віктор Жора, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. “Треба розуміти, що росія є країною-агресором, яка атакує Україну не тільки на нашій землі, а й у кіберпросторі", підкреслив він.



Посольство росії у Вашингтоні не відразу відповіло на запит Reuters з проханням прокоментувати - рф постійно заперечує, що проводить наступальні кібероперації.



У заяві Viasat сказано, що компанія «визнає» факт злому і продовжить співпрацю з урядовими чиновниками для розслідування ситуації. Наприкінці березня компанія не повідомила Reuters щодо коментарів чиновника Viasat про те, що хакери все ще намагаються втрутитися в діяльність компанії, хоча й з обмеженою ефективністю.



Кібератака зі знищенням супутникових модемів залишається найпомітнішим зломом війни, але відтоді відбулося багато інших, і не всі з них були оприлюднені.



Ілон Маск заявив, що супутниковий широкосмуговий сервіс Starlink його компанії, який доступний в Україні, протистояв російським спробам кібервійни заглушити та зламати його, хоча додав у дописі в Twitter: «Вони нарощують свої зусилля».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист