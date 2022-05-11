Про роботу енергосистеми України станом на 10 травня

11 мая 2022 г., 13:15

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Міністерство енергетики інформує, повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 30 тисячам споживачів.



Зокрема, в Київській і Донецькій областях — по 9,4 тисячі, Харківській – 6,5 тисячі, Миколаївській – 1,6 тисячі, Запорізькій – 1 тисячі, Чернігівській і Сумській – по 900 споживачів, Дніпропетровській – 300 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 10 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 817 населених пунктів, загалом близько 752,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 354 тисячі споживачів, Харківській — 167 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі.



Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.



В північно-східному регіоні НЕК «Укренерго» завершило огляди двох ліній 330 кВ та розпочинає відновлювальні роботи на них: ліквідація обривів проводів, грозозахисних тросів, заміна ізоляторів та встановлення розпірок.



На півночі ремонти тривають на п’яти підстанціях 330-750 кВ, продовжується заміна обладнання відкритих розподільчих установок (вимикачів, вимірювальних трансформаторів тощо).



Всі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.



Гідроелектростанції працюють у штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.



Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист