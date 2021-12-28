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Анонсовано LG UltraFine Display – монітор із 32-дюймовою панеллю Nano IPS Black

28 декабря 2021 г., 12:49
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Анонсовано LG UltraFine Display – монітор із 32-дюймовою панеллю Nano IPS Black

 

Компания LG анонсувала новітні монітори преміум-класу LG 2022 року, розроблені для професійних користувачів, яки дебютують на віртуальній прес-конференції CES 2022 LG 4 січня.

Як повідомляється, LG UltraFine Display – це монітор професійної якості, розроблений з урахуванням потреб арт-директорів, графічних дизайнерів, фото-, відеоредакторів та стримерів. Його 32-дюймова панель Nano IPS Black з роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160) має коефіцієнт контрастності 2000:1 і 98-відсоткове покриття колірної гами DCI-P3, забезпечуючи глибокий чорний та інші кольори, які зберігають яскравість за різних умов.

Підкреслюється, що перша панель LG Nano IPS Black дозволяє дисплею LG UltraFine відображати реалістичні та деталізовані чорні тони, додаючи більше глибини зображенням та дозволяючи творцям втілювати свої задуми з підвищеною точністю.

Анонсовано LG UltraFine Display – монітор із 32-дюймовою панеллю Nano IPS Black

 

Щоб підтримувати рівень точності кольору, необхідний для сучасних креативних людей, LG UltraFine Display оснащений знімним датчиком автокалібрування. Калібрування можна легко запланувати за допомогою інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення LG, заощаджуючи свій час за рахунок автоматичного виконання цього важливого завдання.

Монітор оснащено портами USB Type-C, HDMI, також на борту пристрою USB Hub. Мається підтримка AMD FreeSync.

Анонсовано LG UltraFine Display – монітор із 32-дюймовою панеллю Nano IPS Black

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