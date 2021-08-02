AMD выпустила видеокарты Radeon RX 6600 XT на на архитектуре RDNA 2

2 августа 2021 г., 13:55

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Компания AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT, которая построена на архитектуре AMD RDNA 2. Новинка обладает 32 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity Cache, 8 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6, AMD Smart Access Memory. Она также поддерживает технологию AMD FidelityFX Super Resolution с открытым исходным кодом для пространственного масштабирования, которое предназначено для повышения частоты кадров и обеспечения высококачественных игровых впечатлений с высоким разрешением.

Для AMD Radeon RX 6600 XT заявлена в среднем на 15% более высокая производительность при максимальных настройках в некоторых играх класса AAA по сравнению с конкурентами. Кроме того, AMD Radeon RX 6600 XT обеспечивает в среднем 125 кадров в секунду в широком спектре современных игр класса AAA.

«1080p уже давно является самым популярным разрешением для компьютерных игр, и в 2020 году более 2/3 поставляемых игровых мониторов были именно с таким разрешением, — сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер графического подразделения компании AMD. — При этом самые популярные видеокарты старого поколения с разрешением 1080p с трудом справляются даже с 60 FPS в современных играх. Radeon RX 6600 XT поднимает планку для игр с разрешением 1080p. Эта видеокарта была специально разработана для обеспечения максимального игрового опыта 1080p для всех геймеров, предлагая мощную производительность и передовые технологии для оживления красивых, сложных и гиперреалистичных миров».

Основные технологии и возможности AMD Radeon RX 6600 XT включают:

AMD FidelityFX — сейчас поддерживается 50 играми и игровыми движками. AMD FidelityFX — это набор эффектов визуального улучшения с открытым исходным кодом для разработчиков игр, доступный на AMD GPUOpen. Новая технология AMD FidelityFX Super Resolution, обеспечивающая широкую поддержку более чем 100 процессоров и графики AMD, а также видеокартами конкурентов, позволяет повысить производительность в среднем в 2,4 раза в режиме «Производительность» при разрешении 4K в некоторых играх по сравнению с нативным разрешением.

Память AMD Smart Access Memory — позволяет повысить производительность при использовании графики AMD Radeon RX 6000-й серии в паре с настольными процессорами AMD Ryzen 5000 или Ryzen 3000-й серии и материнскими платами AMD на чипсете 500-й серии. Предоставление процессорам AMD Ryzen доступа ко всей высокоскоростной графической памяти AMD Radeon RX 6600 XT объемом 8 ГБ GDDR6 может обеспечить прирост производительности в среднем до 11% в отдельных играх.

AMD Infinity Cache — 32 МБ кэша данных последнего уровня, интегрированного в видеочип, снижает задержки и энергопотребление, обеспечивая более высокую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.

Поддержка DirectX 12 Ultimate — позволяет создавать визуальные эффекты в играх благодаря технологии DirectX Raytracing (DXR) в реальном времени, Variable Rate Shading и другим передовым функциям, поднимающим игры на новый уровень реализма.

AMD Radeon Anti-Lag — помогает уменьшить задержку ввода, делая игры более отзывчивыми и обеспечивая конкурентное преимущество в игровом процессе.

AMD Radeon Boost — AMD Radeon Boost с поддержкой Variable Rate Shading может обеспечить прирост производительности до 48% в Warframe во время игровых сценариев с быстрым движением. Это происходит за счет динамического снижения разрешения изображения или изменения скорости затенения для различных областей кадра, увеличения частоты кадров и плавности, а также повышения отзывчивости. При этом качество изображения практически не меняется.

Ожидается, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT будут доступны у партнеров AMD по производству плат, включая ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston, в глобальных магазинах розничной торговли, начиная с 11 августа 2021 года, по цене от $379. Ожидается, что готовые системы от OEM-производителей и системных интеграторов будут доступны с августа 2021 года.

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