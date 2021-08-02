Google выпустила инструменты для создания Android-приложений с минимальным кодированием

2 августа 2021 г., 14:35

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Группа разработчиков Android от Google объявила о двух важных продуктовых релизах: версии 1.0 Jetpack Compose, инструментария для создания с минимальным кодированием интерактивных пользовательских интерфейсов, и стабильной версии редактора визуального кода Android Studio Arctic Fox.

Работа над Compose велась в течение двух лет, и первая альфа-версия была представлена в августе прошлого года. Инструмент глубоко интегрирован с Android Studio, поэтому эти анонсы совпали по времени.

«1.0 в Jetpack Compose означает, что он полностью стабилен, и можно начинать использовать его в своих приложениях, — сказала Анна-Кьяра Беллини (Anna-Chiara Bellini), продуктовый менеджер Google. — Благодаря полностью декларативному подходу вы просто описываете свой пользовательский интерфейс, а Compose позаботится обо всём остальном».

Хотя релиз 1.0 и является важной вехой в развитии Jetpack Compose, уже используемого в 2 тыс. приложений из Play Store, это ещё не финальная версия. Google также опубликовала «дорожную карту» тех новшеств, которые с большей или меньшей определённостью можно ожидать в следующем релизе Compose.

С новой стабильной версией Android Studio Arctic Fox, доступной для загрузки, разработчикам будет легко воспользоваться преимуществами инструментов Jetpack Compose 1.0, включая Compose Preview, Deploy Preview и поддержку Compose в Layout Inspector.

Compose Preview позволяет разработчикам одновременно просматривать свои дизайны пользовательского интерфейса в разных состояниях, в светлых и тёмных темах или при различном масштабировании шрифтов — без необходимости развёртывать целое приложение на устройстве.

С Deploy Preview разработчик может развернуть на устройстве или в эмуляторе только фрагмент пользовательского интерфейса, чтобы быстро протестировать работу небольших частей кода без установки самого приложения.

Поддержка Compose в Layout Inspector позволяет видеть, как изменения в дизайне пользовательского интерфейса влияют на внешний вид приложения в различных форм-факторах (допускается также включение «живых» обновлений).

Изменения, в том числе результаты редактирования литералов, таких как строки, числа и логические значения, можно без компиляции видеть на экране предварительного просмотра эмулятора или физического устройства.

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