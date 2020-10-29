Квартальная выручка «Киевстар» выросла до 6,5 млрд. грн.

29 октября 2020 г., 14:35

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Оператор связи «Киевстар» представил результаты работы в III квартале.

Общая выручка компании за отчетный период увеличилась на 11,6% в годовом сопоставлении и достигла 6,502 млрд. грн. При этом услуги мобильной связи принесли 6,065 грн. (рост на 11%), а фиксированная связь – 399 млн. грн. (+19,9%). Лучшую динамику продолжает демонстрировать направление передачи данных, доход от которого вырос еще на 23% – до 3,443 млрд. грн.

Показатель EBITDA повысился на 16,9% до 4,411 млрд. грн., а маржа EBITDA – на 3,1 п.п. – до 67,8%.

В целом с января по сентябрь оператор выручил 18,461 млрд. грн.

Использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 50%, а количество минут голосовой связи – на 9,7%. Средний доход от абонента мобильной связи повысился на 14,5%, а фиксированного интернета – на 9,7%.

В III кв. мобильной связью пользовалось 25,8 млн абонентов, на 2% больше, чем в предыдущем квартале. Уменьшение абонбазы в годовом сопоставлении объясняется частичной приостановкой работы розничной сети во время карантина. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, за год выросло на 3,4% и достигло 16,8 млн, что составляет более 65% абонентской базы. Также на 50% увеличилось количество клиентов, которые пользуются 4G связью. По заявлению компании фиксированным интернетом пользуется уже 1,1 млн человек, тут рост составил 10%.

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