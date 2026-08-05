Alibaba представила свою найбільшу AI-модель Qwen3.8-Max

5 августа 2026 г., 11:45

Китайський технологічний гігант Alibaba оприлюднив свою найпотужнішу модель штучного інтелекту Qwen3.8-Max.

Нова модель Qwen3.8-Max від Alibaba налічує 2,4 трильйона параметрів, що наближає її за розміром до китайського ж конкурента Kimi K3 від Moonshot AI, яка має 2,8 трильйона параметрів. Обидва рішення є мультимодальними, підтримують обробку тексту, зображень і відео, а також мають контекстне вікно обсягом до 1 мільйона токенів.

У тестуванні на платформі Arena.AI модель Qwen3.8-Max посіла перше місце серед китайських текстових моделей та друге місце у світовому рейтингу візуальних моделей, поступившись лише модифікації Claude Fable 5.

Використання архітектури Mixture-of-Experts (MoE) дозволяє Qwen3.8-Max задіювати лише 95 мільярдів параметрів під час кожного окремого запиту, що суттєво знижує обчислювальні витрати та затримки відповідей.

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