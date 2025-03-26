Конференція Apple для розробників пройде з 9 по 13 червня

26 марта 2025 г., 12:25

Компанія Apple офіційно анонсувала свою щорічну конференцію для розробників.

WWDC 25 пройде з 9 по 13 червня одночасно онлайн і офлайн.

Цей захід завжди чекають, оскільки на ньому компанія, як правило, анонсує багато нового.

Очікується, що Apple цього разу оголосить оновлення своїх операційних систем і презентує нові інструменти для розробників. Планується, що компанія проведе сесії зі співробітниками, на яких вони поділяться своїм досвідом розробки і розкажуть про майбутні плани.

Найближчим часом Apple планує опублікувати детальну програму конференції.

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