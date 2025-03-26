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Технічна підтримка Windows 10 та випуск оновлень закінчуються 14 жовтня

26 марта 2025 г., 14:45

Підтримка Windows 10 завершується 14 жовтня 2025 року, нагадує компанія MTI. Після цієї дати Microsoft більше не надаватиме виправлення помилок, оновлення безпеки або технічну підтримку для Windows 10. У зв'язку з цим рекомендується розглянути можливість переходу на Windows 11.

Завершення підтримки є важливим моментом для підприємств, які використовують Windows 10. Оскільки без регулярних оновлень безпеки пристрої стануть вразливими до нових загроз, що може призвести до серйозних наслідків для бізнесу. Крім того, старіші пристрої можуть не забезпечувати необхідного рівня продуктивності та ефективності, що може впливати на загальну продуктивність.

Відзначимо, що операційна система Windows 11, яка вийшла у жовтні 2021 року, поміж ОС Microsoft займає 38% у світі та 26% в Україні, за даними StatCounter станом на лютий 2025 року.

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