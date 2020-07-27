Acer зафиксировала лучший квартал за последние два с половиной года

27 июля 2020 г., 12:25

0

Tweet

Компания Acer опубликовала финасовые итоги второго квартала.



А отчетный период консолидированная выручка составила 65,6 млрд тайваньских долларов, что на 34,3% выше предыдущего квартала и на 19% больше в годовом измерении. Как отмечается для компании это был лучший квартал за последние два с половиной года.



В июне производитель заработал 25,67 млрд тайваньских долларов, что на 27,2% выше чем в мае и на 4,9% чем в прошлом году.



Всего за период с начала года консолидированная выручка компании составила 114,46 млрд тайваньских долларов, это на 4,2% больше, чем в 2019 г..



Наибольший рост продаж демонстрируют Северная и Южная Америка, а также регион EMEA, там зафиксирован рост во II кв. по сравнению с предыдущим на 35,6% и 60%, соответственно. Отмечается, что среди основных факторов — увеличение популярности устройств для удалённой работы и дистанционного обучения, а также тесная работа компании со своими партнерами на всех этапах цепочки поставок.



По сравнению с предыдущим кварталом продажи ноутбуков Acer выросли на 48,4%, мониторов — на 28,9%, а игровая линейка и продукты Chromebook показали прирост в размере 70,9% и 74,8%, соответственно.



Компания также отмечает многочисленные бизнес-инициативы, среди которых Weblink International, Acer Cyber Security и Acer e-Enabling Service Business, которые продолжают оказывать позитивное влияние на показатели продаж.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet