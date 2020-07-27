Softprom и Teramind объявили о партнерстве

27 июля 2020 г., 13:15

+11

голос Tweet

Компания Softprom, Value Added IT дистрибьютор в странах СНГ и Европы, и известный поставщик решений для обнаружения внутренних угроз и предотвращения потери данных Teramind подписали партнерский договор.



Softprom займется продвижением решений Teramind на рынок 16-ти стран СНГ и Европы.



Как отмечается, решения Teramind помогают предприятиям всех уровней в решении проблем потери данных, кибербезопасности, соблюдения нормативных требований, включая GDPR, HIPAA, PCI DSS и ISO 27001.



Удаленная работа имеет много преимуществ, но вместе с тем несет новые риски. И здесь важное значение приобретают решения для мониторинга сотрудников, с мощными функциями обнаружения угроз внутри организации, анализа производительности и учета рабочего времени.



Softprom предлагает решения Teramind для организаций любого уровня:



Teramind Starter - многофункциональное решение для мониторинга сотрудников с ощутимыми бизнес-преимуществами. Это доступный вариант для малых предприятий или компаний с ограниченным бюджетом с мощными функциями, такими как отслеживание активности в режиме реального времени, захват и воспроизведение видео, и набором инструментов для оптимизации производительности.



Teramind UAM – решение объединяет на одной платформе средства для мониторинга активности пользователей, соблюдения политик и правил, аудита, UBA, аналитики поведения и производительности. Решение Teramind UAM/User Behavior Analytics (UBA/UEBA) поставляется со всем необходимым для мониторинга сотрудников, стороннего мониторинга, обнаружения внутренних угроз и оптимизации производительности рабочего места.



Teramind DLP - «ориентированное на пользователя» решение по предотвращению потери данных выходит за рамки традиционных подходов DLP. Дополнительно проводит интеллектуальный поведенческий анализ для выявления активностей, основанных на «человеческом факторе», таких, как злонамеренные действия, ошибки, что позволяет реализовать эффективную защиту от утечек данных и других попыток проникновения.



«Большинство компаний, с которыми мы общаемся на тему информационной безопасности, вкладывают инвестиции в защиту от внешних угроз. При этом внутренним угрозам уделяется гораздо меньше внимания и ресурсов. Однако, внутренние угрозы представляют такой же, если не более высокий, риск для бизнеса», поясняет менеджер по развитию решения Teramind Сергей Галанин.



Подчеркивается, что Teramind это уникальное решение, которое включает в себя все аспекты мониторинга DLP и форенсики на одной платформе. В этой системе реализованы некоторые функциональные особенности, которых не хватает другим подобным инструментам, а именно функции уведомлений, автоматизации, аналитики и отчетности.



Платформа Teramind доступна в облачном, локальном и частном облачном вариантах развертывания для удовлетворения требований любой организации.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации