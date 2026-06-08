Cloudflare купує компанію VoidZero для створення інфраструктури розробки AI-нативних вебдодатків

8 июня 2026 г., 17:34

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Cloudflare офіційно оголосила про придбання компанії VoidZero, яка є розробником екосистеми інструментів для автоматизації та збирання JavaScript-додатків наступного покоління.





ця угода дозволить інтегрувати високопродуктивні інструменти VoidZero, зокрема популярний інструмент збирання Vite, середовище тестування Vitest, бандлер Rolldown на базі мови Rust та набір інструментів Oxc, безпосередньо у глобальну інфраструктуру Cloudflare. Об'єднання всесвітньої мережі периферійних обчислень та платформи для розробників Workers із сучасними інструментами автоматизації дозволить створити єдиний стек для миттєвого розгортання локального коду в глобальній мережі за один клік.





Необхідність цієї інтеграції зумовлена фундаментальними змінами у розробці програмного забезпечення, де поява автономних кодуючих AI-агентів потребує високої швидкості та передбачуваності середовища. Інструментарій VoidZero, де центральне місце посідає Vite, став базовим елементом сучасної веб-індустрії, зафіксувавши понад 130 млн завантажень щотижня. При цьому фірмовий плагін Cloudflare Vite вже досяг позначки у 13,9 млн щотижневих скачувань, що становить більше 10% від усього обсягу використання системи. Такі показники демонструють, що розробники вже масово обирають цей інтегрований стек для створення та компіляції додатків, написаних за допомогою AI. На базі нової платформи інженери та автономні AI-агенти зможуть моментально переносити ідеї в робоче середовище через нативну систему розгортання.





У межах поглинання команда VoidZero, що складається з фахівців з оптимізації архітектури Rust та розробників відкритого софту на чолі з відомим творцем Vue.js і Vite Еваном Ю (Evan You), приєднається до підрозділу Emerging Technology and Incubation всередині Cloudflare. Фахівці продовжуватимуть роботу над розвитком відкритого коду VoidZero, паралельно прискорюючи його інтеграцію з платформою Workers. Компанія планує розвивати три ключові ініціативи в межах проєктно-орієнтованої парадигми: повне об'єднання інтерфейсу CLI з процесами Vite, впровадження інфраструктури на основі намірів, де єдина команда розгортання автоматично виявлятиме потребу додатку в базах даних D1 чи сховищах R2 без ручного налаштування в панелі керування, а також суворе збереження нейтралітету та відкритості технологій.





Продукти Vite, Vitest, Rolldown та Oxc залишаться доступними для спільноти під вільними ліцензіями MIT. Для підтримки незалежних контриб'юторів, які не пов'язані з VoidZero чи Cloudflare, мережевий гігант виділяє 1 млн дол. у спеціальний незалежний фонд екосистеми Vite. «Найкращі інженери, яких я знаю, випускають більше коду, ніж будь-коли, і пишуть менше його вручну, оскільки AI виконує більшу частину роботи», як підкреслив співзасновник та виконавчий директор Cloudflare Меттью Прінс (Matthew Prince), зауваживши, що інфраструктура навколо розробки має встигати за цими темпами. Технічний директор платформи автоматизації Lovable Фабіан Хедін (Fabian Hedin) також відмітив, що відкрита архітектура Vite відіграє критичну роль у прискоренні того, як AI-агенти генерують, компілюють та постачають готовий повнотекстовий софт у режимі реального часу.





Купівля компанії VoidZero виводить Cloudflare на абсолютно новий рівень конкуренції, перетворюючи її з провайдера мережевої безпеки та доставки контенту на повноцінне середовище для розробки додатків майбутнього. У епоху, коли значну частину програмного коду починають писати не люди, а автономні AI-агенти, традиційні затримки між написанням коду, його тестуванням та деплоєм у хмару стають головним вузьким місцем індустрії. Контроль над Vite - інструментом, за допомогою якого збирається левова частка сучасного інтернету, - дозволяє Cloudflare замкнути весь життєвий цикл розробки всередині своєї екосистеми Workers, створюючи серйозну загрозу для класичних хмарних платформ і сервісів хостингу.





Головним стратегічним викликом для Cloudflare після завершення цієї угоди стане збереження довіри спільноти розробників відкритого коду. Vite став галузевим стандартом саме завдяки своїй незалежності та вендор-нейтралітету. Виділення 1 млн дол. у незалежний фонд є спробою компанії заспокоїти ринок та запобігти можливому розколу спільноти чи створенню форків платформи з боку конкурентів. Якщо Cloudflare зможе втримати баланс між комерціалізацією власних сервісів на кшталт баз даних D1 і збереженням відкритої екосистеми інструментів розробки, вона зафіксує за собою статус головної інфраструктурної платформи для AI-нативного вебу на роки наперед.

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