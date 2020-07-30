5,6 млрд долл. або що таке AgTech

30 июля 2020 г., 17:05

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Agtech – це скорочення від agritech, напрямок технологій в сільському господарстві, садівництві та аквакультурі, який спрямований насамперед на підвищення ефективності агробізнесу.

Agtech визначає нові можливості для технологій та продуктів, які допоможуть годувати прогнозованих 10 мільярдів мешканців Землі до 2050 року. Тобто за три десятиліття, потрібно на 70% збільшити світове виробництво продуктів харчування. Щоб задовольнити глобальний попит на продукти харчування, існує гостра потреба в стійких та ефективних сільськогосподарських рішеннях.

З цієї причини сільськогосподарські технології в даний час є одним з найбільш цікавих секторів та інвестиційно привабливим для багатьох міжнародних венчурних капіталістів.

Agtech спрощує сільське господарство по всьому світу, від точного землеробства до безпілотників та автопілотованої СГ техніки.

Загалом в даний напрямок потрапляють всі технологічні рішення від поля до тарілки кінцевого споживача. Тут і підвищення врожайності, і логістика продукції, і економічна складова, така як рентабельність бізнес-процесів тощо.

Найпоширеніші галузі технологій, які використовуються для створення квантових удосконалень, а отже, масштабних можливостей для агробізнесу є:

• програмне забезпечення для автоматизації процесів та підвищення ефективності діяльності агропідприємств;

• використання датчиків та iot;

• робототехніка та автоматизація;

• біотехнологія;

• бігдата.

В головах більшості людей, сільське господарство - це ручна праця в сільській місцевості з дуже низькою оплатою, але сьогодні завдяки сучасним технологіям все більше молоді залучається до цієї галузі.

Ринок інструментів цифрового сільського господарства збільшиться з 5,6 млрд долл. у 2020 році, до 6,2 млрд долл. наступного року. До такого висновку прийшло аналітичне агентство MarketsandMarkets в опублікованому 85-сторінковій доповіді. Головною причиною для зростання стануть наслідки COVID-19.

На сьогодні Україна є досить значущим гравцем на світовому агроринку, тому задачі від бізнесу аналогічні світовим.

Глобально можна виділити два напрямки, куди інвестують венчури, відповідно два напрями, максимального розвитку AgTech.

Перш за все - автоматизація бізнес-процесів виробництва.

Головне завдання - знизити залежність галузі в цілому, від сезонних працівників та діджиталізувати весь ланцюг виробництва, максимально знижуючи людський фактор. Збільшення населення планети веде до зростання попиту на продукцію, але у той самий час, закриття кордонів держав та вимушене соціальне дистанціювання призвело до нестачі сезонних працівників.

Наша компанія розробила єдиний портал по управлінню агробізнесом, що має багатомодульну структуру. В основі всіх наших продуктів гнучкі автоматизовані бізнес-процеси. Наприклад, продукт нашої компанії AgriChain, який закриває задачі даного напрямку - це AgriChain Farm. Цей модуль забезпечує управління операційними бізнес-процесами рослинництва та якісну взаємодію менеджменту і виробничих підрозділів.

Ще один напрямок AgTech - супутниковий моніторинг. Головне завдання: моніторинг посівів 24 на 7.

Такий моніторинг, дозволяє аграріям збирати інформацію про стан культур, істотно скорочуючи кількість виїздів на поле та можливість своєчасно приймати рішення щодо посіву, зрошення, внесення ЗЗР та збору врожаю.

Даний напрямок, наприклад у нас, закриває IT-рішення AgriChain Scout - інформаційна система по управлінню моніторингом посівів зі зручним таcк-менеджментом та гнучкими бізнес-процесами.

В той самий час, Україна - не типова аграрна держава світу. Основним ресурсом сільського господарства є земля, а за відсутності відкритого ринку землі в Україні, головним напрямком AgTech в Україні, стало - управління земельним банком. Аналізуючи тенденції, щодо відкриття ринку землі та майбутніх перепертій в даному питанні – ефективне управління земельним банком: було, є і буде одним з найактуальніших.

Наша команда першим етапом працювала саме над створенням цієї системи. IT-рішення AgriChain Land - це єдина точка комунікації всіх спеціалістів по управлінню земельним банком компанії. Система дає відповіді на головні питання в управління зембанком:

• Що ми орендуємо та що обробляємо?

• Хто наші пайовики?

• Як ми управляємо договірною роботою?

• Який стан розрахунків по оренді землі?

• Який наш бюджет затрат, пов'язаних з землекористуванням?

Глобальне потепління та виснаження природних ресурсів створюють перешкоди для задоволення попиту на якісну, екологічну їжу. Постійно зростає вартість енергії, праці, добрив, насіння та гербіцидів. Все це ідеальне середовище для росту Agtech.

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