Omdia: індустрія напівпровідників отримала рекордну виручку у II кв. - 162,1 млрд. дол.

23 сентября 2024 г., 13:25

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Аналітична компанія Omdia повідомляє, що загальний дохід від продажів напівпровідників у II кв. 2024 року сягнув рекордної позначки у 162,1 млрд. дол., що на 6,7% більше, ніж у попередньому кварталі. Цей показник перевищив попередній рекорд, встановлений у IV кв. 2021 р., приблизно на 500 млн дол.

Рекордне зростання значною мірою було забезпечено NVIDIA, найбільшим генератором доходів в індустрії. Квартальний дохід компанії від продажів напівпровідників на 18 мільярдів доларів перевищив показник четвертого кварталу 2021-го року.

Хоча у другому кварталі був встановлений новий рекорд індустрії, не всі компанії отримали вигоду від цього. Хоча дохід ринку напівпровідників на 33 мільярди доларів вищий, ніж рік тому, понад 50% компаній, що відстежуються Omdia, зафіксували нижчий дохід від продажів чипів порівняно з минулим роком. З 125 компаній, що входять у звіт, більше 70% мали нижчий дохід у минулому кварталі ніж три роки тому.

Дохід NVIDIA зараз більш ніж в чотири рази більший якщо зрівнювати з показниками IV кв. 2021 р. Без цієї компанії ринок був би далекий від досягнення нового максимуму доходів. Без урахування доходу NVIDIA рекордним залишається той самий IV кв. 2021 р. з загальним доходом 155,8 млрд дол., тоді як дохід минулого кварталу становить 138,2 млрд дол.

Домінуюча позиція NVIDIA в основному обумовлена попитом на AI, хоча інші напівпровідникові сегменти також отримують вигоду від зростання AI.

Фірми, що виробляють пам'ять, отримують вигоду від попиту на AI, особливо завдяки чіпам високошвидкісної пам'яті (HBM), які підтримують процесори AI. Крім того, на ринку пам'яті покращився баланс між попитом і пропозицією, що стимулює інші галузі. Після складного 2023 року ринок відновився, і зараз квартальний дохід на ньому перевищує 40 мільярдів доларів.

«Провідні напівпровідникові компанії стають більшими. Десять найбільших компаній за доходами тепер складають 64% всього ринку у II кв., що є найвищою часткою за всю історію і на сім відсоткових пунктів перевищує середній показник за п'ять років, який становить 57%. Порівняння з останнім рекордним кварталом доходів три роки тому показує, що ринкові прибутки концентруються серед меншої кількості компаній. У IV кв. 2021 р. на першу десятку припадало 57% доходу - коментуючи останні галузеві показники, зазначив Кліфф Леймбах (Cliff Leimbach), головний аналітик Omdia - NVIDIA продовжує розширювати свою ринкову частку, яка зараз становить 14,8% ринку напівпровідників за виручкою, завдяки високому попиту на АІ. Компанія Intel, яка історично була або першою, або другою найбільшою компанією, залишається на третьому місці вже третій квартал поспіль. У II кв. 2024 року це найнижча частка ринку Intel (7,5%) з моменту, коли Omdia почала відслідковувати ринок напівпровідників у першому кварталі 2002 року».

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