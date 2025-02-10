Франція планує 109 мільярдів євро приватних інвестицій на АІ

10 февраля 2025 г., 13:35

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Як повідомляє CNBC, французький сектор штучного інтелекту отримає 109 мільярдів євро приватних інвестицій у «найближчі роки», заявив президент країни Еммануель Макрон у неділю напередодні глобального саміту зі штучного інтелекту.

У розмові з французьким телеканалом TF1 Макрон назвав багатомільярдні інвестиції «еквівалентом для Франції того, що Сполучені Штати оголосили про створення Stargate, маючи на увазі масштабний приватний інвестиційний проект президента США Дональда Трампа в галузі AI вартістю 500 мільярдів доларів.

У спільному американському підприємстві, яке отримало назву Stargate, візьмуть участь OpenAI, Oracle і SoftBank витратять до 500 мільярдів доларів на інфраструктуру АІ в Америці протягом наступних чотирьох років.

Тим часом французьке фінансування включатиме зобов'язання Об'єднаних Арабських Еміратів, американських і канадських інвестиційних фондів і французьких компаній, таких як телекомунікаційні фірми Iliad і Orange, а також аерокосмічна і оборонна група Thales.

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За кілька днів до французького саміту AI Action Summit, який стартував у понеділок, ОАЕ заявили, що інвестують від 30 до 50 мільярдів євро в будівництво центру обробки даних АІ потужністю в один гігават у Франції в рамках кампусу, орієнтованого на розвиток цієї технології.

Компанія Iliad зобов'язалася витратити 3 мільярди євро на інфраструктуру штучного інтелекту, а паризька Mistral оголосила про плани інвестувати мільярди в будівництво власного центру обробки даних у Франції.

Віктор Ріпарбеллі (Victor Riparbelli), генеральний директор британського АІ-стартапу Synthesia, заявив, що інвестиційний план Макрона в розмірі 109 мільярдів євро - це «чудова» річ для європейської екосистеми АІ. Але додав, що необхідно зробити більше, щоб забезпечити континенту можливість конкурувати з такими технологічними важковаговиками, як США і Китай. «Це чудово, що ми більше інвестуємо в інфраструктуру. Я не думаю, що це єдине рішення проблеми. Є багато інших речей, про які нам також потрібно турбуватися. Але що я вважаю дійсно чудовим, так це те, що є політична воля щось робити», - додав він.

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