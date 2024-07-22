Xiaomi презентувала нові моделі складаних смартфонів

22 июля 2024 г., 11:45

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У п'ятницю Xiaomi презентувала свій перший фліп-телефон з можливістю миттєвого друку фотографій за допомогою портативного принтера, що продається окремо.



Вартість Mix Flip стартує від 5,999 юаня (825 дол.), повідомила компанія. Попередні замовлення стартують у п'ятницю, а доставлення розпочнеться у вівторок.



Портативний принтер буде коштувати 499 юанів ($68), включаючи фотопапір.



Xiaomi також випустила оновлену версію свого складного телефону Mix Fold 4 за тією ж ціною, що й попередня версія - 8 999 юанів (1237 дол.).



Xiaomi Mix Flip має зовнішній екран з діагоналлю 4,01 дюйма та співвідношенням сторін 16:9 для запуску повноцінних додатків або віджетів. Розгорнувши пристрій користувач отримає великий екран - 6,86-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3 000 ніт.



Xiaomi Mix Flip працює на базі Snapdragon 8 Gen 3 і має парову камеру площею 3500 мм² для охолодження.



В екран обкладинки вбудовані дві 50-мегапіксельні камери. Основна - 50 Мп (f/1.7) з пікселями 1,0 мкм і 13,5 ступенями динамічного діапазону.



Інша камера - 50-мегапіксельна f/2.0 з фокусною відстанню 46 мм або 2-кратним зумом. Вона має об'єктив, що плаває, тобто може фокусуватися на відстані до 9 см.





За допомогою механічного шарніра можна використовувати камери на Xiaomi Mix Flip під будь-яким кутом від 45° до 135°.



Акумулятор місткістю 4780 мАг підтримує зарядку за допомогою функції HyperCharge потужністю 67 Вт.



Щодо Xiaomi Mix Fold 4, то він має масу 226 грамів та товщину 4,59 мм. У корпусі пристрою використовується високоміцне вуглецеве волокно T800H, яке є надзвичайно легким, але при цьому пропонує 300% покращення ударостійкості порівняно з Mix Fold 3.



Це також перший складаний пристрій Xiaomi зі ступенем захисту IPX8, що робить його водонепроникним на глибині до 1,5 метрів протягом 30 хвилин.



На обкладинці нового смартфону встановлений 6,56-дюймовий LTPO OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц і співвідношенням сторін 21:9.



Основний екран має 7,98-дюймову панель, яка виготовлена з ультратонкого скла (UTG), а також має роздільну здатність FHD+ і адаптивну частоту оновлення 1-120 Гц. Xiaomi стверджує, що обидва дисплеї можуть розвивати пікову яскравість до 3 000 ніт, і кожен з них оснащений 20-мегапіксельною фронтальною камерою.



Xiaomi Mix Fold 4 оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в парі з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховищем.



Пристрій оснащений квадро-камерою Leica з об'єктивами Summilux. Основна камера оснащена 23-міліметровим еквівалентом 50-мегапіксельної матриці з діафрагмою f/1.7 і OIS. Ви також отримуєте 50-мегапіксельний 2-кратний портретний датчик (47 мм) і 10-мегапіксельну перископну камеру з 5-кратним оптичним зумом і 115-міліметровим еквівалентом об'єктива. Четверта камера на задній панелі - надширококутний об'єктив з роздільною здатністю 12 Мп, еквівалентною 15 мм.



Mix Fold 4 оснащений акумулятором Xiaomi Surge місткістю 5100 мАг з підтримкою дротової та бездротової зарядки потужністю 67 Вт і 50 Вт.



На презентації продукту засновник Xiaomi Лей Цзюнь розповів, як Mix Fold 4 може здійснювати синхронний переклад з однією мовою на кожній стороні екрана. Але він ніяк не підкреслював можливості штучного інтелекту.



Наприкінці березня компанія випустила свій перший електромобіль, седан SU7, за ціною дешевше, ніж Model 3 від Tesla. Станом на п'ятницю Лей заявив, що сукупні постачання перевищили 30 000 автомобілів, і що він очікує продажів 100 000 автомобілів до листопада, на місяць раніше, ніж було оголошено раніше. Минулого місяця компанія подвоїла робочі зміни до 16 годин на день на своєму заводі в південному Пекіні, щоб задовольнити більший попит, за словами одного зі співробітників. На заводі працює близько 2 000 людей і близько 700 роботів.



У п'ятницю Лей оголосив, що Xiaomi має намір у наступному десятилітті створити найшвидший чотиридверний електромобіль, який зможе їздити по трасі Нюрбургринг у Німеччині, а випробування нової версії перегонового автомобіля SU7 розпочнуться в жовтні.

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