Gartner прогнозує зростання світових витрат на ІТ на 7,5% у 2024 році

22 июля 2024 г., 12:35

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Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, світові витрати на ІТ у 2024 році становитимуть 5,26 трлн дол., що на 7,5% більше, ніж торік. Це менше, ніж у попередньому кварталі, коли прогнозувалося зростання на 8%, але більше, ніж у попередньому кварталі, коли загальний прогноз витрат становив 5,06 трильйона доларів.



«Вплив GenAI відчувається у всіх технологічних сегментах і підсегментах, але не для всіх однаково, - зазначив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - Планується зростання витрат на програмне забезпечення пов'язане з GenAI, але для компаній-розробників такого ПЗ GenAI більше нагадує податок. Прибуток від продажу надбудов або токенів GenAI повертається до їхнього партнера - постачальника моделі штучного інтелекту».



Очікується, що витрати на системи центрів обробки даних зростуть на 24% у 2024 році, в порівнянні з прогнозом попереднього кварталу, який передбачав зростання на 10%. Це значною мірою пов'язано зі збільшенням планування для GenAI.



«Потреба в обчислювальних потужностях GenAI відчувається в усіх центрах обробки даних, і витрати в цьому сегменті відображають цей ажіотажний попит», - сказав Лавлок.



За прогнозами, витрати на ІТ-послуги зростуть на 7,1% у 2024 році порівняно з 9,7% у попередньому прогнозі, що частково пов'язано з повільнішим зростанням витрат у підсегментах, які включають консалтингові послуги та послуги з управління бізнес-процесами.



«Втома ІТ-директорів від змін, яку ми спостерігали на початку року, вже зменшилася, а відставання від графіку виконання контрактів, що датуються третім кварталом 2023 року, вже ліквідується. Ми очікуємо більшого ажіотажу ближче до кінця року, щоб компенсувати повільний старт», - сказав Лавлок.

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