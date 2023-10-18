Військові зможуть списувати пошкоджені дрони за спрощеною процедурою

18 октября 2023 г., 14:35

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«Міністерство оборони України» за підтримки «Міністерства цифрової трансформації» затвердило наказ, який спрощує процедуру списання безпілотників, втрачених чи пошкоджених під час бойових дій. Відтепер списання відбуватиметься значно швидше й простіше, щоб потім отримувати нові дрони й розподіляти їх між військовими.

Процедура списання забирала в командирів багато ресурсів та часу, які можна було б використати ефективніше. Наприклад, на списання дрона йшло від одного місяця до пів року. Ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів.

Ухвалена постанова дає змогу:

командирам рот, батальйонів, бригад списувати втрачені внаслідок бойових дій БПЛА вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування «Повітряних сил», «Сил логістики» та «Міноборони»;

без проведення розслідування списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей. Раніше для списання дрона-камікадзе вимагалося складати 16-18 документів, відтепер – усього два;

розділяти, розбирати БПЛА та інші зразки військової техніки, які були пошкоджені під час бойових завдань, або складових частин, які не використовують для відновлення, модернізації чи виготовлення інших зразків БПЛА або іншої техніки;

списувати засоби ураження, витрачені в процесі бойових дій або на практичних стрільбах, на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади.

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