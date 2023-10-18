QNAP презентувала стійковий керований 10GbE комутатор половинної ширини

18 октября 2023 г., 13:35

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Компанія QNAP Systems представила L2-керований стійковий комутатор QSW-M3212R-8S4T половинної ширини, оснащений дванадцятьма високошвидкісними портами 10GbE (вісім портів SFP+ і чотири порти RJ45) і функціями управління другого рівня, який оптимізований для середовищ з обмеженим простором. Користувачі SMB/SOHO матимуть переваги від використання QSW-M3212R-8S4T, оскільки зможуть під'єднати більше мережевих пристроїв 10GbE з різними інтерфейсами за доступною ціною.



"Завдяки зменшенню розмірів на 38% ширина 10GbE-комутатора QSW-M3212R-8S4T складає всього 8,1 дюйма (207 мм), що робить його найкращим вибором для ІТ-адміністраторів при розгортанні в обмежених ІТ-приміщеннях, - каже Джеррі Денг, менеджер за продукцією компанії QNAP, - Користувачі можуть легко встановити один QSW-M3212R-8S4T разом з іншим стійковим 1U комутатором QNAP половинної ширини в стійці для ефективного використання фізичного простору та прокладання кабелів.



Маючи вісім оптоволоконних портів 10GbE SFP+ і чотири порти 10GbE RJ45 (всього дванадцять портів), QSW-M3212R-8S4T сумісний з технологіями 10GbE та Multi-Gigabit NBASE-T для підтримки п'яти швидкостей (10 Гбіт/с, 5 Гбіт/с, 1 Гбіт/с та 100 Мбіт/с) і дозволяє підвищити швидкість мережі за допомогою кабелів Cat 6a або Cat 7 для портів 10GbE RJ45. Крім того, пристрій надає функції керування другого рівня (такі як LACP, VLAN, ACL та LLDP) через зручний графічний інтерфейс Web GUI для ефективного керування пропускною спроможністю мережі та підвищення її безпеки.



Зазначається, QSW-M3212R-8S4T - один з небагатьох комутаторів з вебкеруванням, який підтримує протокол Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) та сумісний з IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet та IEEE802.3x Flow Control у повнодуплексному режимі. Користувачі можуть розгортати мережі малого/середнього масштабу, що підтримують розширення, резервування та запобігання закільцюванню, уникаючи втрати пакетів завдяки безпрецедентній пропускній здатності та знижуючи енергоспоживання низькошвидкісних та неактивних з'єднань. Завдяки інтелектуальній системі охолодження QSW-M3212R-8S4T забезпечує високу швидкість роботи мережі за мінімального рівня відвертального фонового шуму.



Рекомендована роздрібна ціна моделі QSW-M3212R-8S4T складає 29 999 грн.

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