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Ветеран индустрии Джим Келлер покинул компанию Intel

15 июня 2020 г., 9:35
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Ветеран индустрии Джим Келлер покинул компанию Intel

Стало известно, что один из ведущих в индустрии разработчиков чипов Джим Келлер (Jim Keller) ушел из компании Intel.

Необходимо отметить, что Келлер был назначен на на должность старшего вице-президента Intel в апреле 2018 г.

До этого он занимал пост вице-президента подразделения Autopilot and Low Voltage Hardware в компании Tesla, где проработал с января 2016 г.

С августа 2012 г. Джим Келлер три года руководил группой разработки микроархитектуры Zen в AMD. И это был его второй приход в данную компанию. Ранее с 1998 г. по 1999 г. он работал над запуском весьма успешного AMD Athlon (K7) и был лидирующим архитектором AMD K8, в котором компания впервые использовала наборы инструкций x86-64 и HyperTransport.

В промежутках между этапами работы в AMD Келлер успел поработать в SiByte (с 1999 г.), которая разрабатывала MIPS-процессоры до покупки Broadcom в 2000 г. Затем он еще четыре года был ведущим архитектором процессорных разработок в Broadcom.

В 2004 г. Джим Келлер перешел на должность вице-президента в компанию P.A. Semi, которая была куплена в 2008 г. Apple и стала основой подразделения по разработке чипов для выпускаемых устройств. В Купертино он до 2012 г. занимался созданием чипов Apple A4 и A5, которые использовались в iPhone 4, 4S, iPad и iPad 2.

Необходимо отметить, что до перехода в AMD в 1998 г. Келлер занимался разработкой Alpha 21164 и 21264 в компании DEC, на тот момент это были сверхпроизводительные и во многом революционные процессоры.


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