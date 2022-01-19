Vertiv поддержит проект по разработке ресурсосберегающих технологий для ЦОД

19 января 2022 г., 13:25

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Компания Vertiv объявила о начале сотрудничества с ведущим Научно-исследовательским институтом Швеции (RISE).



В сотрудничестве с университетами, промышленными предприятиями и государственным сектором RISE занимается техническими исследованиями и инновациями для укрепления конкурентоспособности промышленного сектора и его модернизации. Исследования RISE для ЦОД проводятся в городе Лулео, Швеция, а сам исследовательский институт финансируется фондами ЕС.



В рамках партнерства с RISE Vertiv обеспечит поддержку инфраструктуры и среды облачных исследований (ICE). Эта лаборатория по тестированию технологий для ЦОД дает доступ к результатам исследований и экспертным публикациям RISE, а также проводит собственные разработки.



Главное преимущество для компаний, участвующих в программе — крупномасштабная тестовая среда с модулями дата-центров, климатическими и тепловыми камерами, аэродинамическими трубами, блоками тестирования периферии и жидкостного охлаждения.



«RISE показывает хорошие результаты в области прикладных исследований. Сотрудничество с ним позволит вывести промышленность на более высокий уровень — с использованием крупномасштабных и «экологичных» облачных ЦОД, корпоративных и периферийных приложений», отметил Стивен Лян (Stephen Liang), технический директор Vertiv.



«RISE играет ведущую роль в повышении экологической устойчивости в Европе, а компания Vertiv поставляет современные инженерные решения индустрии ЦОД и других отраслей. Дата-центры - критически важная часть цифровой инфраструктуры. Эффективность и устойчивое развитие – главные приоритеты этой отрасли. До вывода на рынок новые технологии, системные решения и компоненты необходимо тщательно продумать, проработать и проверить. Наше партнерство с RISE поможет решить эти задачи», заявил Джордано Альбертацци (Giordano Albertazzi), президент компании Vertiv в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).



Компания Vertiv также поддерживает различные инициативы RISE по восстановлению тепловой энергии. Они предполагают повторное использование отработанного тепла ЦОД. Среди других проектов, разрабатываемых Vertiv и RISE, — балансировка нагрузки и оценка жизненного цикла дата-центров и их компонентов, машинное обучение с гомоморфным шифрованием, автономные цифровые инфраструктуры и системы с функцией самовосстановления, топливные элементы, цифровой счетчик углеродных выбросов для конечных пользователей, новые методы охлаждения и системы терморегулирования с поддержкой повторного использования тепла.



«Партнерство с Vertiv поможет нам лучше разобраться в ключевых потребностях промышленных предприятий и поспособствует эффективному двустороннему диалогу. Такой подход позволит нам и партнерам укрепить свои лидирующие позиции», - прокомментировал Тор Бьёрн Минде (Tor Björn Minde), директор ЦОДа ICE в RISE.



Также подчеркивается, что сотрудничество с RISE – важное достижение Vertiv в области устойчивого развития, защиты окружающей среды и корпоративного управления (ESG). Компания также входит в Альянс устойчивой цифровой инфраструктуры (SDIA) и Европейской ассоциации центров обработки данных (EUDCA). Она вносит свой вклад в реализацию «Соглашения о климатически нейтральных центрах обработки данных», которое направлено на создание климатически нейтральных ЦОД к 2030 году. Vertiv и RISE —члены технологического консорциума E2P2, возглавляющего разработку низкоуглеродных топливных элементов для дата-центов.

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