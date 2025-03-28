Верховна Рада ухвалила закон для покращення кіберзахисту критичної інфраструктури

28 марта 2025 г., 10:25

0

Tweet

Верховна Рада ухвалила у другому читанні Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури», повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Це важливий крок, який дасть можливість протистояти новим викликам та загрозам у кіберпросторі, а також забезпечить посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, адже російська агресія у кіберпросторі продовжує зростати. Нагадаємо, Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, у 2024 році зафіксувала зростання кількості кіберінцидентів майже на майже 70% порівняно з попереднім роком.

Важливо, що Закон містить положення, які забезпечують імплементацію норм європейських директив з кібербезпеки до національного законодавства щодо функцій команд реагування, практики повідомлень про кіберінциденти, управління ризиками.

«Закон закладає основу для впровадження нових механізмів захисту критичної інфраструктури й державних інформаційних ресурсів, упорядковує державну координацію у сфері кібербезпеки та наближає наше законодавство до європейських практик. Він також передбачає розширення державно-приватної взаємодії, співпраці з міжнародними партнерами, що дозволить Україні ефективніше інтегруватися у глобальну систему кіберзахисту», – підкреслив Олександр Потій, голова Держспецзв’язку.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS