Corning випускає захісне скло нового типу Gorilla Glass Ceramic

28 марта 2025 г., 11:45

Corning оголосила про випуск Corning® Gorilla Glass Ceramic, за її ствердженням, інноваційного, прозорого та міцного склокерамічного матеріалу, який допоможе забезпечити підвищену міцність для мобільних пристроїв.

Заявлена, що Gorilla Glass Ceramic має значно покращенні характеристики при падінні на шорсткі поверхні порівняно з конкуруючими алюмосилікатним склом.

У лабораторних випробуваннях Corning скло Gorilla Glass витримало 10 падінь з висоти одного метра на поверхню, що імітує асфальт. Альтернативне алюмосилікатне скло зазвичай руйнувалося при першому ж падінні.

Скло Gorilla Glass Ceramic є останньою пропозицією у відомому портфоліо Gorilla Glass компанії Corning. Воно з'явиться на ринку в пристроях Motorola в найближчі місяці.

Corning є одним з провідних світових інноваторів у галузі виробництва скла та склокерамічних матеріалів вже понад 170 років. Компанія винайшла перший у світі прозорий, безбарвний і високоміцний склокерамічний матеріал для використання у виробах побутової електроніки.

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