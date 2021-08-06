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С таким позитивным настроем прошел пресс-завтрак, организованный Ассоциацией "IT Ukraine".

Встреча с журналистами прошла с участием Константина Васюка, исполнительного директора Асоциации "IT Ukraine", Виталия Седлера, президента Асоциации и CEO Intellias, и Ефрема Лащука, директора по финансово-правовым вопросам Ассоциации (слева направо).

Они рассказали о трендах на мировом рынке контрактных разработок и о ситуации в нашей стране.

Так вслед за первой волной пандемии COVID-19, которая привела к снижению деловой активности, довольно быстро произошел возврат притока инвестиций в сегмент разработок ПО. Это связано с ускорением цифровизации в широком спектре индустрий, начиная с банковской сферы и заканчивая охраной здоровья. Одной из немногих оставшихся пока без притока инвестиций осталась гостиничная сфера, но и в ней вскоре ожидается восстановление.

Это привело к увеличению объема заказов для контрактных разработчиков в мире в целом, и в нашей стране, в частности. В локальных компаниях быстро начал ощущаться дефицит квалифицированных кадров. Это вылилось в рост средних зарплат, которые за последние полгода увеличились с 4 до 4,2 тыс. долл.

Именно этот факт и был сопровожден вынесенным в заголовок комментарием «В Украине все хорошо!». Он связан и с тем, что в последнее время не отмечается оттока из страны квалифицированных программистов. Впрочем и активного притока из той же соседней Белоруси тоже не замечено: даже если оттуда и прибыло несколько тысяч человек, то в общий объем имеющихся в Украине разработчиков, насчитывающих порядка 220-250 тыс., это существенного вклада не сделало.

Среди интересных тенденций рынка Виталий Седлер отметил появление новых заказчиков с Ближнего Востока. Эти инвесторы стремятся стратегически выгодно выложить имеющиеся у них нефте-доллары, а среди наиболее привлекательных для них направлений – проекты в области финтех.

Было также отмечено появление MLOps специалистов, по аналогии с DevOps и DataOps экспертами, как результат стремительного развития машинного обучения, новых методов обработки и хранения данных. Расширение использования технологии искусственного интеллекта – один из свежих технологических трендов сегмента разработки.

Коснувшись темы вызовов для украинского бизнеса контрактных разработок, одним из главных Виталий Седлер назвал дефицит кадров, который в обозримом будущем не может быть удовлетворен национальной системой образования. При выпуске в год около 15-20 тыс. инженеров, потребность в них оценивается в 50 тыс. Исправить эту ситуацию без помощи государства невозможно, хотя коммерческие компании делают все возможное, выступая с различными образовательными проектами, которые помогают привлечь перспективную молодежь. Но коренным образом изменить ситуацию с дефицитом кадров это не состоянии.

Во время встречи был, конечно, затронут и вопрос о Дія.Сіті. Но пока еще не принят налоговый закон №5376, который должен определить фискальную нагрузку на индустрию. Поэтому Ассоциация продолжает прикладывать большие усилия по отстаиванию интересов ее членов. Среди заявленных руководством инициатив – исключение из закона Дия.Сити раздела об объединении резидентов Дия.Сити (так называемой СРО). Ведь такое конституционное право физические и юридические лица имеют уже и независимо от закона о Дия.Сити. Продвигается также положение об отсутствии каких-либо государственных регуляторов для ИТ-отрасли и настойчиво напоминается о скорейшем принятии закона «Маски-шоу Стоп-3». Последний призван улучшить инвестиционный климат в стране, так как подавляющее большинство внеплановых проверок с задействованием силовиков не приводят к судебным разбирательствам, а служат лишь инструментами незаконного давления на бизнес.

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