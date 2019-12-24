 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 51 (1196)

15.12 - 22.12

читать

Архив номеров

Что для вас является метрикой простоя серверной инфраструктуры?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В 2020 г. будет поставлено свыше 600 млн AMOLED-смартфонов

24 декабря 2019 г., 16:55
В 2020 г. будет поставлено свыше 600 млн AMOLED-смартфонов

При годовом росте в размере 46% уже по итогам будущего года глобальные продажи смартфонов с экранами AMOLED преодолеют рубеж в 600 млн устройств, сообщает Counterpoint Research. Столь высокая цифра окажется достижимой с учетом постепенного проникновения рассматриваемых экранов в продукты среднего (300-500 долл.) ценового диапазона. Особые усилия в этом направлении прилагают китайские бренды Huawei, Vivo, OPPO, realme и Xiaomi. В 2020 г. AMOLED-смартфоны также будут встречаться в ряду моделей стоимостью 200 долл. и ниже.

Лидером рынка в настоящее время остается Samsung, контролирующая не менее 45% общих поставок. В 2019 г. компанию ей составят Apple и OPPO, способные оставить за собой 16% и 11% рынка соответственно.

На долю пяти ведущих брендов рынка в будущем году придется свыше 80% общемировых поставок смартфонов с экранами AMOLED.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  