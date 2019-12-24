В 2020 г. будет поставлено свыше 600 млн AMOLED-смартфонов

24 декабря 2019 г., 16:55

При годовом росте в размере 46% уже по итогам будущего года глобальные продажи смартфонов с экранами AMOLED преодолеют рубеж в 600 млн устройств, сообщает Counterpoint Research. Столь высокая цифра окажется достижимой с учетом постепенного проникновения рассматриваемых экранов в продукты среднего (300-500 долл.) ценового диапазона. Особые усилия в этом направлении прилагают китайские бренды Huawei, Vivo, OPPO, realme и Xiaomi. В 2020 г. AMOLED-смартфоны также будут встречаться в ряду моделей стоимостью 200 долл. и ниже.

Лидером рынка в настоящее время остается Samsung, контролирующая не менее 45% общих поставок. В 2019 г. компанию ей составят Apple и OPPO, способные оставить за собой 16% и 11% рынка соответственно.

На долю пяти ведущих брендов рынка в будущем году придется свыше 80% общемировых поставок смартфонов с экранами AMOLED.

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