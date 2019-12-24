Jabra спрогнозировала, что ожидать в 2020 году

24 декабря 2019 г., 17:35

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Компания Jabra представила технологические тренды на 2020 год.

По мнению аналитиков этого производителя, на рынок снова вернутся портативные устройства, такие как цифровые очки. Ожидается массовый переход в сторону решений дополненной или смешанной реальности. Возвращение этих технологий будет более активным, стремительным и будет поддержано существенно большим количеством игроков.

Пользователей ждет революция в области цифровых помощников — они появятся повсюду. Это произойдет по двум причинам. Во-первых, такие технологии уже вышли на рынок. Мы находимся на пороге нового этапа, когда уровень технологий будет как минимум на 50 % выше по сравнению с предыдущим поколением. Во-вторых, некоторые производители ПО сейчас расширяют сферу использования своих разработок, адаптируя их к совершенно новым вариантам применения. Такие компании, как Google, Apple и Amazon, а также крупные поставщики услуг, такие как McDonalds, Uber и др, направляют существенные инвестиции на разработку голосовых интерфейсов.

Это приведет к значительному развитию носимых устройств. 2020 год пройдет под флагом поиска и создания новых форм объединения и взаимодействия программных сервисов и оборудования в рамках современных подходов к организации процессов — например, лучших способов управления музыкой или банковскими услугами исключительно с помощью голоса. Если производителям удастся разработать голосовые пользовательские интерфейсы с продвинутыми возможностями распознавания и передачи эмоций, то компании смогут применять их для повышения удовлетворенности клиентов. При этом, нейронные системы речевого воспроизведения текста не позволят определять, ведет ли диалог реальный человек или программа, обученная имитировать человеческие эмоции.

2020 год станет годом, когда голосовое взаимодействие станет реальностью в любом месте и в любое время. Важное место займет вопрос глубокого взаимопонимания в диалоге пользователя и техники. Достижение определенного уровня взаимодействия человека с искусственным интеллектом серьезно повлияет на массовое распространение голосовых помощников. Очевидно, голосовые помощники станут более эмоциональными и научатся, например, определять разочарование в ответах пользователей.

Все производители сейчас пытаются заложить эмпатию во взаимодействие пользователя с системой искусственного интеллекта. Кроме того, голосовые технологии будут способны сделать пользователей более счастливыми, что по-прежнему остается важнейшей из задач.

Повышенное внимание к голосовым технологиям, особенно в потребительском сегменте, проявляется в распространении таких технологий, как запись голоса через микрофон, которая активно совершенствуется и появляется в разных устройствах и форм-факторах, от гарнитур до умных колонок для дома. В настоящее время большое внимание сосредоточено на разработке интеллектуальных решений в области микрофонных и голосовых технологий для применения в том числе и в бизнесе.

В сфере бизнеса компания наблюдает устойчивый тренд в сторону использования видеоконференций. Во время переговоров с клиентами многие используют решения plug-and-play, распространение которых станет еще более стремительным. Происходит значительный рост интереса к области интеллектуальных функций, которые можно использовать для того, чтобы сделать компании и здания «умнее». Например, такие технологии, как счетчик посетителей, позволят вывести бизнес-аналитику на новый уровень. Это изменит понимание рабочих процессов компаний.

Большое внимание к себе привлекут технологии, применяемые в медицине, но в несколько иных формах, чем мы привыкли думать. Люди полагают, что скоро в медицине появятся микропроцессоры, способные выявлять болезни прежде, чем это сделает врач, или измерять частоту сердечных сокращений. Однако специалисты Jabra считают, что первоочередным шагом является применение технологий для помощи людям с ограниченными когнитивными навыками или возможностями передвижения. Искусственный интеллект поможет людям в таких ситуациях, как нарушения памяти, выдача напоминаний о приеме лекарств, формирование доступной среды и даже снижение тревожности.

Развитие и распространение технологий приводит к тому, что люди становятся все более социально изолированными, но вместе с тем технологии могут помочь справиться со стрессом и беспокойством.

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