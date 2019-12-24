В домене .UA количество имен сократилось до 537,3 тыс.

24 декабря 2019 г., 16:25

По итогам ноября в домене верхнего уровня .UA насчитывается 537,3 тыс. имен, что на 0,75% меньше, чем в ноябре прошлого года. По сравнению предыдущим месяцем количество имен возросло на 0,16%.

Количество доменных имен второго уровня увеличилось за год на 4,47% до 22,67 тыс. Все остальные имена — третьего уровня, для регистрации доступны 63 публичных домена: 57 географических и 6 общего назначения.

В наиболее массовом публичном домене com.ua насчитывается 306 тыс. имен (рост 1,08%). Количество доменных адресов в самом популярном географическом публичном домене kiev.ua за год уменьшилось на 5%, — до 39,78 тыс.

Почти 90% доменных имен используются, то есть имеют IP-адрес.

По итогам ноября общее количество кириллических имен уменьшилось на 6,44%, до 7,88 тыс.

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