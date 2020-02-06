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Устройства с экранами 10″ и выше возьмут 75% рынка планшетов

6 февраля 2020 г., 14:35
Устройства с экранами 10″ и выше возьмут 75% рынка планшетов

В последнем квартале 2019 г глобально отгружено не более 43,23 млн планшетов, сообщает Digitimes Research. Поставки китайских компаний категории «white-box» были слабыми вследствие необходимости коррекции складских запасов, тогда как брендовые вендоры нарастили отгрузку устройств за счет предновогоднего спроса. Наступивший низкий сезон, а также двухнедельный период празднования Китайского нового года приведет к поставкам в текущем квартале не более 28,56 млн планшетов.

Благодаря массовым отгрузкам седьмого поколения iPad с диагональю 10,2″, Apple оказалась крупнейшим вендором финальной четверти 2019 г. Следом разместились Samsung, Amazon, Huawei и Microsoft. Первую пятерку покинула Lenovo.

В конце прошлого года на долю продуктов с экранами 10″ и выше пришлось 70% общих поставок планшетов. Доля моделей с диагоналями 8,х" превысила 17%. Ожидается, что в начальном квартале 2020 г. сегмент планшетов с экранами 10″ и выше увеличится до 75%, а доля решений с экранами 7″ снизится с 10,7 до 5,7%.


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