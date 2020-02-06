LG сообщила о рекордных объемах продаж за 2019 г. - 53 млрд долл.

6 февраля 2020 г., 15:15

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Компания LG Electronics объявила о рекордных объемах продаж за 2019 год, с доходом в 53 млрд долл.



Операционная прибыль за год составила 2,07 млрд долл., что на 10% ниже, чем в годом ранее, но, как отмечают в компании, все равно является высоким показателем, который напрямую зависит от увеличения инвестиций в маркетинг и технологии будущего.



На подразделение LG Home Appliance & Air Solution пришлось 18,29 млрд. долл. (рост на 11% за год) выше. А операционная прибыль составила 1,7 млрд долл., что является самым высоким показателем за всю историю компании.



Годовая выручка LG Home Entertainment составила 13,73 млрд долл., что примерно соответствует показателям 2018 года. А операционная прибыль 833 млн. долл. снизилась по сравнению с предыдущим годом.



В LG Mobile Communications зафиксирован доход в размере 5,07 млрд долл. Операционные убытки по результатам года составили 858,34 млн долл., что, как отмечается, отражает повышение расходов на маркетинг в поддержку флагманской техники. Стратегия оптимизации бизнес-процессов в подразделении мобильной связи LG на 2020 год основана на выпуске новых 5G-смартфонов среднего и премиального сегмента. Кроме того компания заявила, что продолжит прилагать усилия для повышения экономической эффективности.



По направлению LG Vehicle Component Solutions получен доход на уровне 4,65 млрд долл., что на 27% выше, чем в 2018 г., и является самым высоким показателем годовых продаж за всю историю компании. Несмотря на то, что операционные убытки за 2019 год 165,6 млн. долл., компания рассчитывает извлечь выгоду из дополнительного ценового конкурентного преимущества и повышенной прибыльности, поскольку в наступившем году рынок электромобилей продолжит расширяться в ответ на ужесточение европейских экологических требований.



LG Business Solutions зафиксировала доход в размере 2,27 млрд. долл.), при этом операционная прибыль составила 209,8 млн. долл. Это направление сохраняет устойчивость в результате стабильного спроса на премиальные цифровые дисплеи и солнечные модули.



Доход LG Electronics в четвертом квартале прошлого года в размере 13,65 млрд долл. был на 1,8% выше, чем за аналогичный период 2018 года, и на 2,3% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Тогда как квартальная операционная прибыль в размере 86,5 млн долл. на 34,5% выше, чем за четвертый квартал 2018 г.

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