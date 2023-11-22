Квартальний виторг Nvidia майже потроївся

22 ноября 2023 г., 11:45

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Nvidia повідомила про фінансові результати за третій квартал, які перевершили прогнози Уолл-стріт.



Виторг компанії зріс на 206% у річному обчисленні (та на 34% у порівнянні з ІІ кв.) до 18,12 млрд дол., проти 16,18 млрд дол. за прогнозом аналітиків.



Чистий прибуток склав 9,24 млрд дол., або $3,71 на акцію, порівняно з 680 млн дол., або 27 центами на акцію, в тому ж кварталі минулого року.



Дохід від рішень для центрів обробки даних склав 14,51 млрд дол., що на 279% більше ніж рік тому та на 41% у порівнянні з ІІ кв. Кконсенсус-прогноз StreetAccount був на рівні 12,97 млрд дол. Половина доходів по цьому напрямку надійшла від провайдерів хмарної інфраструктури, таких як Amazon.



Здоровий попит спостерігався з боку хмарних сервісів, які спеціалізуються на оренді графічних процесорів для клієнтів, зазначають у Nvidia.



Ігровий сегмент приніс компанії 2,86 млрд доль., що на 15% більше, ніж у попередньому кварталі, та на 81% більше, ніж рік тому. Консенсус-прогноз аналітиків був на рівні 2,68 млрд дол.



У напрямку професійних графічних рішень дохід у третьому кварталі склав 416 мільйонів доларів, що на 10% більше, ніж у попередньому кварталі, та на 108%, ніж рік тому.



Продажі рішень для автомобільної галузі склали 261 млн дол., що на 3% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 4% у річному вимірі.



Ще два роки тому продажі графічних процесорів для відеоігор на ПК були найбільшим джерелом доходу Nvidia. Зараз компанія отримує більшу частину доходу від розгортання серверних ферм.



Що стосується прогнозу, то Nvidia очікує отримати дохід у розмірі 20 мільярдів доларів у четвертому фінансовому кварталі. Це означає майже 231% зростання доходу у річному вимірі.



"Ми очікуємо, що наші продажі в цих напрямках значно знизяться в четвертому кварталі 2024 фінансового року, хоча ми вважаємо, що це зниження буде більш ніж компенсовано сильним зростанням в інших регіонах", - зазначила фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) в листі до акціонерів.

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