Уперше Google Cloud показує прибуток за квартал - 864 млн дол.

6 февраля 2024 г., 9:35

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Компанія Alphabet опублікувала свої квартальні фінансові результати.

У четвертому кварталі 2023 року загальний дохід материнської компанії Google склав 86 мільярдів доларів. Продажі зросли на 13% з 76,05 млрд дол. роком раніше, йдеться у заяві компанії. Однак дохід від реклами у розмірі 65,52 млрд дол. виявився нижчим за прогнози аналітиків на рівні 65,94 млрд дол., повідомляє StreetAccount.

Чистий прибуток підскочив на 52% у четвертому кварталі до 20,7 млрд дол., з 13,6 млрд дол. за той же період роком раніше. Операційна маржа, тобто прибуток, що залишається після вирахування витрат на ведення бізнесу, зросла до 27% з 24%.

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Виторг Google Cloud за останні три місяці зріс на 25,66% у річному обчисленні. Зокрема, в останньому кварталі платформа зафіксувала операційний прибуток у розмірі 864 млн дол. у порівнянні зі збитками у 186 млн рік тому.

Вперше Alphabet продовжив термін експлуатації свого обладнання у 2021 році, збільшивши час роботи серверів з трьох до чотирьох років, а мережевого обладнання - з чотирьох до п’яти років. У 2023 році цей термін було продовжено ще раз, оскільки компанія вирішила, що воно може працювати шість років, перш ніж його замінять.

На практиці це призвело до скорочення амортизаційних витрат на 983 млн дол. у четвертому кварталі 2023 року і збільшення чистого прибутку на 765 млн дол. За весь рік амортизація знизилася на 3,9 млрд, а чистий прибуток збільшився на 3 млрд дол.

Попри це, компанія інвестувала значні кошти в нову інфраструктуру. У минулому кварталі загальні капітальні витрати склали 11 млрд дол. Це відбулося після капітальних інвестицій у третьому кварталі в розмірі 7,6 млрд дол. За словами керівників компанії, таке різке зростання пов’язане з «перспективами надзвичайних можливостей застосування АІ для користувачів, рекламодавців, розробників, хмарних корпоративних клієнтів і урядів у всьому світі, а також довгостроковими можливостями зростання, які він пропонує». Google очікує, що капітальні інвестиції на 2024 рік будуть значно більшими, ніж торік.

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