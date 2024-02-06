SAP та UCC Magdeburg нададуть університетам України безплатний доступ до навчання S/4HANA

6 февраля 2024 г., 10:25

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Компанія SAP оголосила, що, спільно з «Університетом імені Отто фон Ґеріке в Маґдебурзі» (UCC Magdeburg) та SAP University Alliances, на рік відкриє безплатний доступ до навчання SAP S/4HANA п’яти університетам України. Завдяки цій ініціативі, яка спрямована на розвиток технологічних знань і навичок, українські студенти мають змогу розширити професійні компетенції.

Освітні курси познайомлять студентів і викладачів із програмним забезпеченням SAP S/4HANA – системою нового покоління для управління ресурсами підприємства. Програма курсу орієнтована на те, щоб об’єднати в собі теоретичне й практичне навчання, що допоможе студентам удосконалити навички роботи в команді та вміння критично мислити, необхідні в умовах сучасної інноваційної економіки.

Наразі SAP співпрацює з дев’ятьма українськими університетами, серед яких «Київський національний університет імені Тараса Шевченка» (КНУ), «Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"» (КПІ), «Одеський національний економічний університет» (ОНЕУ) та інші.

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