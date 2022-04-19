«Укртелеком» забезпечує сервіси у 90% населених пунктів, охоплених оператором

19 апреля 2022 г., 13:45

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За заявою «Укртелекому», з початку повномасштабної війни України з російським агресором оператор забезпечує інтернет-доступ у 90% населених пунктів України, яки покрити мережею оператора. Ремонтні бригади продовжують працювати в надзвичайних умовах у режимі 24/7, і за час війни відновили сервіси для майже 300 тисяч користувачів інтернет-послуг у 1200 населених пунктах. За час ведення активних бойових дій було здійснено понад 100 ремонтно-відновлювальних робіт на мережах національного рівня та використано понад 10 км волоконно-оптичних кабелів для заміни пошкоджених ділянок. Значна кількість робіт проводилась під прикриттям воїнів ЗСУ.



«Пріоритет у відновленні роботи мережі в умовах воєнного стану надається сервісам для Збройних Сил України та важливих державних і соціальних об’єктів. Ми щиро вдячні приватним користувачам послуг “Укртелекому” за розуміння тимчасових незручностей і часом обмежень у користуванні послугами. Ці проблеми зумовлені пошкодженнями ліній зв’язку внаслідок бойових дій. Сподіваємося також і на розуміння тих, хто опинився на тимчасово окупованих агресором територіях і в певних населених пунктах не завжди отримує послуги через невдалі спроби втручання ворога в роботу нашої мережі, що часто призводить до пошкодження її елементів», – зазначає Генеральний директор Укртелекому Юрій Курмаз.



Компанія продовжує виконувати зобов’язання перед державою, сплативши в першому кварталі цього року майже 400 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. Також “Укртелеком” надає підтримку, у тому числі фінансову, ЗСУ і ТрО. Зазначено, на потреби захисників було спрямовано майже 20 млн грн фінансової допомоги, передано понад 90 автомобілів. Станом на середину квітня 150 співробітників компанії служать у лавах ЗСУ та ТРО.



“Укртелеком” як національний оператор забезпечив переміщення телеком та ІТ-інфраструктури низки великих компаній у західні області України, надавши їм канали великої місткості та побудувавши інфраструктуру для розміщення власних ЦОДів (центрів обробки даних). Також побудовано інфраструктуру ЦОД для розміщення ресурсів українських «хмарних» провайдерів.



“Укртелеком” надає тимчасові прихистки у власних будівлях, де обладнано 230 місць. Компанія у співпраці з “Фондом Ріната Ахметова” залучила близько п’яти тисяч квадратних метрів своїх площ для соціальних потреб: організації місця для тимчасового проживання співробітників та їхніх сімей, які через війну покинули свої оселі, надання приміщень волонтерам, розміщення гуманітарних вантажів тощо.



Нагадаємо, у період до оголошення воєнного стану у 2022 році “Укртелеком” активно розвивав телеком інфраструктуру, збудувавши майже три тисячі кілометрів волоконно-оптичних ліній зв’язку. У першому кварталі 2022 року до швидкісного оптичного інтернету було під'єднано понад 360 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 77 медичних та освітніх закладів, 29 територіальних громад. 27 соціальних об’єктів під'єднано до мережі оператора вже після початку повномасштабної війни в Україні. Зросла з початку року кількість користувачів оптичного інтернету й серед фізичних осіб – в першому кварталі до оптичного інтернету від “Укртелекому” було під'єднано майже 25 тис. клієнтів, більш ніж 3,5 тис. з яких - вже під час війни.



Зазначено, АТ «Укртелеком» є частиною бізнесів SCM, яка разом з “Фондом Ріната Ахметова” та футбольним клубом «Шахтар» вже передали на допомогу Україні та українцям близько 1,4 млрд грн. Зокрема в цю суму входить гуманітарна допомога цивільним (харчові продукти, ліки, речі першої потреби, евакуація, шелтери тощо), а також підтримка ЗСУ і ТрО в десятках міст (одяг, засоби індивідуального захисту, аптечки тощо).

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист