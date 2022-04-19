Кур’єрська доставка “Нової пошти” вже працює у 6260 населених пунктах

“Нова пошта” відновила роботу та кур’єрську доставка у Стоянці, Бучі та Ірпені.
Загалом відділення та поштомати “Нової пошти” працюють у 22 областях, у тому числі у Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській та Миколаївській. А кур’єрська доставка доступна у 6260 населених пунктах.
“Нова пошта” також повідомила, що з її партнером MOYO.ua діє спеціальна акція - доставка замовлень від 500 грн у відділення та у поштомати безоплатна до 30.04
Подивитись чи доступна кур’єрська доставка у вашому місті можна тут https://novaposhta.ua/grafik_zaboru
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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