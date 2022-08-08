«Укргазбанк» підвищив ефективність працівників завдяки хмарним сервісам Google Workspace

8 августа 2022 г., 13:55

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«Укргазбанк» входить до п'ятірки найбільших банків України за обсягом активів та представлений в усіх областях України. Як для фінансової установи з розподіленою інфраструктурою, для банку важливими аспектами модернізації та відповідності вимогам є питання інформаційної безпеки в балансі з комфортом співробітників та клієнтів.

На початку співпраці з командою банку інженери Softprom – офіційного Google Cloud партнера, з’ясували основні задачі, які стояли перед ІТ-департаментом замовника: забезпечити співробітників сучасними інструментами для зручної командної роботи; надійно зберігати документи й листування в хмарі; забезпечити належний рівень інформаційної безпеки; організувати систему єдиного входу для користувачів; інтегрувати нові сервіси з системами, що існують; забезпечити співробітників корпоративним хмарним сховищем з можливістю працювати з файлами одночасно в браузері без необхідності завантаження документів.

Для розв'язання поставлених задач компанією Softprom було запропоновано впровадження хмарних сервісів Google Workspace та здійснення міграції з поштової системи Microsoft Exchange. В результаті виконання проєкту всі перелічені задачі було успішно реалізовано.

«Тепер практично всі необхідні для роботи та комунікацій інструменти стали доступними в єдиному інтерфейсі, що значно спростило виконання низки завдань співробітниками банку», – каже Владислав Гавриленко, головний інженер напрямку Google в Softprom.

Для забезпечення повнішого та комфортного використання сервісів впровадження Google Workspace проходило в кілька етапів: було налаштовано подвійне доставлення пошти; встановлено інструменти для синхронізації користувачів Google Workspace із корпоративним Microsoft Active Directory; міграція пошти та даних зі старої системи здійснювалася по департаментах; налаштовано внутрішні системи банку для роботи з Google Workspace API.

Проєкт міграції тривав близько одного року. Інженери компанії Softprom були залучені на всіх етапах проєкту. У той самий час проводилося навчання персоналу роботі з новими сервісами. Завдяки досвіду раніше організованої «тестової групи», інші співробітники банку завжди могли поставити питання, що виникають, не тільки партнеру-інтегратору, а й своїм досвідченішим колегам.

«Інтеграція банківських застосунків із Google Workspace покращила ІТ-безпеку та зручність роботи. І ми отримали запланований результат – через ефективність комунікацій пришвидшити прийняття рішень для підвищення якості клієнтського сервісу та зміцнення конкурентних позицій на ринку банківських послуг. Багато завдань зараз автоматизовані. Разом з інструментами швидкої, зручної роботи ми отримали не менш важливі інструменти інформаційної безпеки: поштовий антивірус, блокування спаму, DLP для пошти та хмарного сховища», – прокоментував Владислав Волошин, CIO «Укргазбанку».

Найбільше співробітниками «Укргазбанку» використовуються: Google Drive – хмарне сховище з підтримкою документів різних форматів; Gmail – корпоративна пошта з доменним ім'ям організації; Google Meet – сервіс для проведення зустрічі у реальному часі та відеоконференцій; Google Docs, Google Sheets – функціональні аналоги MS Word та Microsoft Excel з широкими можливостями для виконання завдань та спільної роботи.

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