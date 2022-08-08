У росії вже майже неможливо купити ліцензії на Microsoft Office

8 августа 2022 г., 14:45

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Як пишуть мордорські ЗМІ, у росії виник дефіцит ліцензій на Microsoft Office - причому як на версії без підписки, так і на хмарні сервіси Microsoft 365.



Ціни на залишки “коробкової” версії Microsoft Office 2021 для дому та бізнесу, зросли майже до 400 дол. при стандартній у 250 дол.



Склади дистриб'юторів із раніше закупленими продуктами Microsoft почали пустіти, оскільки немає нових поставок з березня, а в рамках паралельного імпорту ввезення ліцензій на програмне забезпечення поки що не особливо працює. Використовування піратських версій наражає на небезпеку.



Нагадаємо, на початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, ПЗ, сервісів та надання будь-яких нових послуг у росії. А з червня компанія повідомила, що скорочує операційну діяльність у країні-агресорі.



Користувачі рф вже зіткнулися з тим, що не можуть завантажити утиліти, дистрибутиви Office та ISO-образи Windows 10 та 11 з офіційного сайту компанії. Також Microsoft заблокувала встановлення оновлень для інсайдерів Windows 11 у росії.



Наприкінці липня "Яндекс" заявив, що Microsoft не продовжила SPLA контракт із хмарною платформою Yandex Cloud. Те д саме компанія провела стосовно VK Cloud Solutions.



Інсайдери стверджують, що Microsoft у серпні повністю закриє доступ російським корпоративним замовникам до отримання своїх нових програмних продуктів та оновлення поточного програмного забезпечення, включаючи патчі безпеки.

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