VMware Carbon Black Workload допоможе захисту AWS від нових загроз

8 августа 2022 г., 12:45

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Компанія VMware анонсувала VMware Carbon Black Workload для Amazon Web Services, рішення яке повинно допомогти захисту від нових загроз і забезпечити комплексну видимість і безпеку в локальних і хмарних середовищах для клієнтів AWS.



VMware Carbon Black for AWS розроблено для забезпечення розширеного захисту як традиційних, так і сучасних робочих навантажень. Служба використовує єдину уніфіковану консоль, яка інтегрується в існуючу інфраструктуру, дозволяючи командам безпеки та інформаційних технологій зменшувати кількість поверхонь для атак і посилювати рівень безпеки. Покращені положення безпеки забезпечуються одночасно з узгодженою та уніфікованою видимістю робочих навантажень, що виконуються на AWS, VMware Cloud і локально.



Сервіс дозволяє командам безпеки бачити робочі навантаження, надаючи контекст, щоб допомогти клієнтам AWS краще захищати свої програми. Функції включають автоматичне збирання та перелік уразливостей, щоб допомогти визначити ризик і збільшити навантаження, ще більше зменшуючи поверхню атаки. Кажуть, що підтримка безперервної інтеграції та пакетів безперервної інтеграції, які використовуються при розгортанні датчиків, ще більше спрощує керування життєвим циклом агента.



Реєструючи свій обліковий запис AWS клієнти, які використовують нову послугу, можуть отримати більш повне та глибше проникнення у роботу робочих навантажень, які виходять за межі того, коли вперше було розгорнуто датчик робочого навантаження VMware Carbon Black.



VMware Carbon Black Workload для AWS поєднує основну оцінку вразливості та посилення робочого навантаження з антивірусом наступного покоління, щоб аналізувати моделі поведінки зловмисників з часом і допомагати зупиняти атаки, які ніколи раніше не бачили.



Включення корпоративного полювання на загрози для робочих навантажень із поведінковим виявленням кінцевих точок і відповіддю на них дозволяє клієнтам AWS перетворити аналіз загроз на політику запобігання, щоб уникнути подвійного полювання на ту саму загрозу. Телеметрія збирає дані в Contexa від VMware, повноцінну хмару аналізу загроз, яка скорочує розрив між зловмисниками та захисниками, забезпечуючи кращу видимість, контроль і виявлення аномалій для робочих навантажень.



«Групам із безпеки та ІТ не вистачає видимості та контролю в дуже динамічних і розподілених середовищах», - заявив Джейсон Роллстон, віце-президент з управління продуктами та один із генеральних менеджерів бізнес-підрозділу безпеки VMware. - «VMware Carbon Black Workload для AWS покращує співпрацю між цими командами за допомогою єдиної консолідованої платформи для всіх робочих навантажень, незалежно від того, де вони виконуються, щоб допомогти фахівцям бачити та зупиняти більше загроз».

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