Українська Ecotech Invest почала інсталяцію установки зберігання енергії ємністю 10 МВт на Волині

4 июня 2025 г., 12:25

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Компанії «Хуавей Україна» та Ecotech Invest уклали меморандум про партнерство. В межах співпраці запланована реалізація проєктів з накопичення енергії в Україні, зокрема встановлення установки зберігання енергії на Волині.



«Підписання цього меморандуму є важливим кроком до трансформації енергетичного сектора України. Спільно з Ecotech Invest ми вже запустили успішні проєкти з накопичення енергії і плануємо розширити цю співпрацю задля розвитку екологічно свідомого майбутнього України. Ми демонструємо нашу спільну відданість модернізації української енергетичної системи, впровадженню нових технологій і побудові міцного довгострокового партнерства. Енергетичний ринок в Україні має значний потенціал, зокрема щодо відновлюваної енергетики, і ми разом готові зміцнювати його позиції», зазначив Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



У межах співпраці компанія Ecotech Invest спільно з підрозділом Digital Power «Хуавей Україна» уже розпочали інсталяцію установки зберігання енергії (УЗЕ) на території Волинської області. Це один із найбільших проєктів в Україні, потужністю 8 МВт та ємністю 10 МВт год на базі обладнання Розумної Стрингової УЗЕ LUNA2000-2.0MWH-1H1, для точного розподілу електроенергії в енергосистемах і регулювання частоти у режимі реального часу. Дана система дозволить покращити енергетичну інфраструктуру, де сучасні інтелектуальні рішення зберігання енергії необхідні для зменшення дефіциту енергії та підвищення надійності мережі в години пік або у надзвичайних ситуаціях, крім того установка може забезпечити безперебійність роботи промисловості та об’єктів критичної інфраструктури регіону.



«Для нас надзвичайно важливо сьогодні підписати цей меморандум із «Хуавей Україна». У межах нашого масштабного проєкту з підтримки української енергосистеми ми шукали партнера, якому могли б довіряти. Ми витратили багато часу на глибоке вивчення, аналіз та порівняння усіх пропозицій на ринку. Основними критеріями для нас були: надійність, якість обладнання, сервісна підтримка і довгострокове бачення роботи з партнером. Усім цим вимогам відповідає «Хуавей Україна» і ми раді оголосити свій вибір. Ми впевнені в стабільній та успішній співпраці, яка принесе користь усій енергетичній системі країни», — прокоментувала Тетяна Духова, CEO Ecotech Invest.



Окрім впровадження проєктів з відновлювальної енергетики, основними напрямами співпраці сторін у рамах меморандуму стане проведення профільних тренінгів і конференцій для учасників ринку альтернативної енергетики, а також публічних і просвітницьких заходів, інформаційних кампаній. Ці дії допоможуть посилити обізнаність спільнот про переваги сучасних енергетичних рішень та створити ефективну інфраструктуру для подолання наявних енергетичних викликів і відновлення України.

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